Не картошка, а клад под землей: выкапываю по 17 клубней с куста - все крупные, вкусные, ровные

Ранний и стойкий сорт картофеля

Свежая молодая картошка с тонкой, легко снимающейся кожурой и нежным сладковатым вкусом — это совсем иное по сравнению с привычными осенними клубнями, хранящимися в погребе. Получить такой ранний урожай вполне возможно, если подобрать подходящий сорт и вовремя посадить клубни, считают эксперты портала "Ботаничка". Секрет заключается в использовании ультраранних и ранних представителей, которые успевают созреть значительно раньше, пока другие растения только наращивают зеленую массу.

Одним из таких сортов является "Ариэль" — голландская новинка, быстро завоевавшая популярность благодаря высокой урожайности. Под каждым кустом этого сорта формируется до 15–17 клубней, почти все из которых имеют товарный размер, мелких практически нет. Кусты высокие и прямостоячие, с мощной темно-зеленой листвой. Цветение у этого сорта бывает редко или отсутствует вовсе.

Клубни удлиненно-овальной формы, ровные, с желтой кожурой, которая слегка шероховатая на ощупь. Мякоть светло-желтая и не темнеет при контакте с воздухом. Вкус у картофеля отличный, с легкой сладковатой ноткой. Он хорошо разваривается, что делает его идеальным для пюре, но при этом сохраняет форму при жарке. "Ариэль" предпочитает рыхлые почвы, на тяжелых грунтах клубни могут вырасти неровными.

"Сорт замечательный, неприхотливый, дает вкусные клубни. Урожай ровный, практически без мелких картошек. Сажаю уже второй год", - поделилась Людмила из Москвы.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как подкормить клубнику ранней весной.