Городовой / Полезное / Не кофе и не бутерброды: вот какую темную жижу в Польше едят на завтрак – в России к такому даже не притронутся
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не кофе и не бутерброды: вот какую темную жижу в Польше едят на завтрак – в России к такому даже не притронутся

Опубликовано: 21 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
Legion-Media
Российский турист сходил в польское кафе и был удивлен местным завтраком 

Многие польские блюда так или иначе нам знакомы и понятны, но, оказывается, есть очень эксцентричные варианты, которые в России бы даже пробовать не стали. А в Польше с удовольствием едят их на завтрак. Необычной историей российского туриста, заглянувшего в одно из польских кафе, поделились в профильном издании "Турпром".

Мужчина зашел позавтракать и был очень озадачен, когда ему предложили не омлет или бутерброд, а коричневый суп с подозрительным названием "чарнина". На вкус блюдо показалось путешественнику очень необычным, суп был чересчур сладким и густым.

"Из-за конраста вкусов в России вряд ли бы оценили чарнину, тем более на завтрак", – поделился своими размышлениями путешественник.

Что такое чарнина

Чарнина – традиционный польский суп, который готовится из утиных желудков, с утиной кровью, грушей и черносливом. В бюджетном варианте утиные желудки заменяют на куриные, а утиную кровь – на свиную или говяжью.

При этом поляки предпочитают на завтрак есть именно супы, так как считают, что это "запускает" пищеварение. Некоторые жители Польши завтракают дважды: сначала привычным для нас омлетом или колбасками, а чуть позже – чарниной.

Отзывы интернет-пользователей

Интернет-пользователи поблагодарили турэкспертов за рассказ и поделились собственными мыслями на этот счет:

"Такие блюда нам не привычны. А вот сладкая выпечка в Польше очень вкусная, сам ел в аэропорту три транзитной пересадке".

"Еще у поляков есть смалец. Это вытопленный из сала жир. Так он вполне съедобен с черным хлебушком. Но не на завтрак, конечно".

Ранее мы сообщали, какой сорняк у нас отправляют в компост, а в Италии его подают в элитных ресторанах.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿 1
Поделитесь новостью