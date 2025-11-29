Не копейка, а целое состояние: у 80‑летней жительницы Сестрорецка мошенники увели около 3 млн рублей

Двадцать второго ноября в Сестрорецке 80-летняя жительница стала жертвой мошенников, лишившись 2,9 миллиона рублей и 1300 долларов.
Злоумышленники несколько дней звонили пожилой женщине и представлялись сотрудниками различных государственных структур, убеждая ее передать наличные через курьера, якобы для оформления по установленным правилам.
По данному факту возбуждено дело по статье 159, часть четвертая, Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за мошенничество.
Двадцать седьмого ноября сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который, по данным следствия, исполнял роль курьера для передачи денег, на улице Адмирала Черокова.