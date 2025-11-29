Городовой / Город / Не копейка, а целое состояние: у 80‑летней жительницы Сестрорецка мошенники увели около 3 млн рублей
Не копейка, а целое состояние: у 80‑летней жительницы Сестрорецка мошенники увели около 3 млн рублей

Опубликовано: 29 ноября 2025 11:33
Полиция задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

Двадцать второго ноября в Сестрорецке 80-летняя жительница стала жертвой мошенников, лишившись 2,9 миллиона рублей и 1300 долларов.

Злоумышленники несколько дней звонили пожилой женщине и представлялись сотрудниками различных государственных структур, убеждая ее передать наличные через курьера, якобы для оформления по установленным правилам.

По данному факту возбуждено дело по статье 159, часть четвертая, Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за мошенничество.

Двадцать седьмого ноября сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который, по данным следствия, исполнял роль курьера для передачи денег, на улице Адмирала Черокова.

Юлия Аликова
Город
