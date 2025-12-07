Не корона, а витрина: из‑за повреждения витрины с государственной короной Лондонский Тауэр закрыли целиком

В лондонском Тауэре неизвестные нанесли урон витрине, за которой были помещены королевские ювелирные сокровища. Как сообщили представители полиции, внутри показа с реликвиями была разбросана пища. Пока ведётся расследование, доступ к выставке приостановлен.
Правоохранители уточнили, что к инциденту причастно четверо человек. После попытки сбежать двоих, все подозреваемые были задержаны. В сети появились записи с места происшествия, на которых зафиксирован момент нападения.
В башне собраны королевские драгоценности, центральное место среди которых занимает коллекция для коронации. В экспозицию включена и государственная корона, которую монарх надевает на финальном этапе коронации и во время особо важных ритуалов британской монархии, вроде открытия парламента.
Данные регалии были изготовлены специально для королевского обряда возведения на трон Карла II в 1661 году. С тех пор все элементы хранятся в Тауэре. О случившемся сообщили во многих средствах массовой информации.