Не корона, а витрина: из‑за повреждения витрины с государственной короной Лондонский Тауэр закрыли целиком
Не корона, а витрина: из‑за повреждения витрины с государственной короной Лондонский Тауэр закрыли целиком

Опубликовано: 7 декабря 2025 15:38
Всех предполагаемых участников происшествия задержали правоохранительные органы.

В лондонском Тауэре неизвестные нанесли урон витрине, за которой были помещены королевские ювелирные сокровища. Как сообщили представители полиции, внутри показа с реликвиями была разбросана пища. Пока ведётся расследование, доступ к выставке приостановлен.

Правоохранители уточнили, что к инциденту причастно четверо человек. После попытки сбежать двоих, все подозреваемые были задержаны. В сети появились записи с места происшествия, на которых зафиксирован момент нападения.

В башне собраны королевские драгоценности, центральное место среди которых занимает коллекция для коронации. В экспозицию включена и государственная корона, которую монарх надевает на финальном этапе коронации и во время особо важных ритуалов британской монархии, вроде открытия парламента.

Данные регалии были изготовлены специально для королевского обряда возведения на трон Карла II в 1661 году. С тех пор все элементы хранятся в Тауэре. О случившемся сообщили во многих средствах массовой информации.

Автор:
Юлия Аликова
Город
