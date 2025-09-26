Ядерный шик: петербургский танцор Татьяны Булановой показал, что главное — не танец, а фон

Дмитрий Берегуля, танцор и хореограф, известный своим многолетним сотрудничеством с певицей Татьяной Булановой, стал звездой международного форума World Atomic Week.
Выступление артиста на фоне атомного реактора, расписанного под хохлому, вызвало бурную реакцию.
Энергосберегающий танец на новом уровне
Знакомый образ артиста — блестящий черный костюм — дополнила белая каска. Она придала выступлению особый шарм.
Как пишет 78.ru, под зажигательные ритмы хита Булановой «Один день» Берегуля исполнил свои знаменитые движения, покорившие социальные сети.
Промышленный пейзаж и подтанцовка
Масштабное выступление сопровождалось группой молодых танцоров в белых футболках, джинсах и кепках, которые гармонично вписались в «непривычный промышленный пейзаж».
Реакция петербуржцев: «странное не Берегуля»
Петербуржцы активно комментируют увиденное.
«Мне кажется, что тут самое странное не Берегуля, а расписанные хохломой атомные реакторы», — пишут пользователи.
Другие отмечают:
«Ну сами по себе узоры на ядерном реакторе… эммм.. ну это вообще как-то странно. Берегуля тут вообще на задний план отходит».
Особое внимание привлекло защитное снаряжение танцора:
«Почему только он в каске?! Ему больше всех прилетит?» — задаются вопросом зрители.