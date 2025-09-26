Городовой / Общество / Ядерный шик: петербургский танцор Татьяны Булановой показал, что главное — не танец, а фон
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Ядерный шик: петербургский танцор Татьяны Булановой показал, что главное — не танец, а фон

Опубликовано: 26 сентября 2025 16:00
Дмитрий Берегуля, Татьяна Буланова
Ядерный шик: петербургский танцор Татьяны Булановой показал, что главное — не танец, а фон
globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

Пользователи Сети гадают, что случилось на World Atomic Week.

Дмитрий Берегуля, танцор и хореограф, известный своим многолетним сотрудничеством с певицей Татьяной Булановой, стал звездой международного форума World Atomic Week.

Выступление артиста на фоне атомного реактора, расписанного под хохлому, вызвало бурную реакцию.

Энергосберегающий танец на новом уровне

Знакомый образ артиста — блестящий черный костюм — дополнила белая каска. Она придала выступлению особый шарм.

Как пишет 78.ru, под зажигательные ритмы хита Булановой «Один день» Берегуля исполнил свои знаменитые движения, покорившие социальные сети.

Промышленный пейзаж и подтанцовка

Масштабное выступление сопровождалось группой молодых танцоров в белых футболках, джинсах и кепках, которые гармонично вписались в «непривычный промышленный пейзаж».

Реакция петербуржцев: «странное не Берегуля»

Петербуржцы активно комментируют увиденное.

«Мне кажется, что тут самое странное не Берегуля, а расписанные хохломой атомные реакторы», — пишут пользователи.

Другие отмечают:

«Ну сами по себе узоры на ядерном реакторе… эммм.. ну это вообще как-то странно. Берегуля тут вообще на задний план отходит».

Особое внимание привлекло защитное снаряжение танцора:

«Почему только он в каске?! Ему больше всех прилетит?» — задаются вопросом зрители.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».