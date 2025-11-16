Пушкин и «орден рогоносцев»: чем запомнилось 16 ноября в истории Петербурга

Все события дня: от петровских верфей до дуэльных писем.

История Санкт-Петербурга, города с богатейшим прошлым, складывается из множества значимых дат и событий.

16 ноября, например, ознаменовалось целым рядом ключевых моментов, от рождения видных деятелей до закладки основополагающих сооружений и драматических поворотов в судьбах знаменитых личностей.

1673: рождение Меншикова

Еще в 1673 году, задолго до основания самого Петербурга, 16 ноября увидел свет человек, которому суждено было сыграть колоссальную роль в становлении Российской империи.

Родился Александр Меншиков — сподвижник Петра I, первый член Верховного Тайного Совета, президент Военной коллегии, первый генерал-губернатор Санкт-Петербурга, первый российский сенатор и полный адмирал.

Его влияние на политическую и военную жизнь страны было поистине огромным.

1704: верфи “Адмиралтейский дом”

Спустя десятилетия, уже в новом имперском городе, 16 ноября 1704 года произошло другое знаковое событие. По личному проекту Петра I была заложена судостроительная верфь «Адмиралтейский дом».

Это было одно из крупнейших промышленных предприятий столицы, где уже через десять лет трудилось около 10 тысяч человек.

Верфь не только строила корабли, но и служила оборонительным сооружением, защищая вход в Неву и южные подступы к городу.

Именно здесь было построено первое быстроходное парусное военное судно — шнява «Лизет», также спроектированная Петром I.

1836: анонимное письмо Пушкина

Перенесемся в 1836 год. Утро 16 ноября принесло Александру Пушкину анонимное письмо, оформленное как «диплом ордена рогоносцев». Документ, написанный на французском языке, был скреплен сургучом с особой печатью.

В нем поэта избирали «коадъютантом Великого Магистра Ордена Всех Рогоносцев и историографом Ордена». Подобные послания получили и шесть близких друзей Пушкина.

Считая виновником этого розыгрыша Жоржа Дантеса, Пушкин отправил ему вызов на дуэль. К счастью, эта дуэль не состоялась.

Однако, как известно, роковая схватка, унесшая жизнь поэта, произошла 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 года на Черной речке.

1871: Репин и его триумф

В 1871 году 16 ноября стало днем триумфа для молодого художника. Илья Репин, выпускник Петербургской Академии художеств, был удостоен Большой золотой медали и звания художника I степени за свою картину «Воскрешение дочери Иаира».

Эта награда давала ему право на шестилетнее пенсионерство, что стало мощным стимулом для его дальнейшего творческого развития.

1911: радиотехника

А в 1911 году, 16 ноября, произошло событие, положившее начало новой эпохе в развитии технологий. Советом было утверждено «Положение о радиотелеграфной лаборатории».

Этот день считается официальной датой основания Российского института мощного радиостроения, предвестника современных радиотехнических исследований.

1962: концертный зал “Октябрьский”

Наконец, 16 ноября 1962 года начался этап подготовки к строительству, которое оставило свой след в облике города. Было принято решение о строительстве концертного зала «Октябрьский» на месте обветшавшего храма Дмитрия Солунского.

Сооружение этого масштабного объекта завершилось в 1967 году, став важным культурным центром Петербурга.

Таким образом, 16 ноября предстает как день, насыщенный событиями, которые сформировали облик и историю Санкт-Петербурга, оставив неизгладимый след в его развитии.