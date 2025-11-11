Не о свиданиях, а о кино: «Влюблённые в искусство» приходят в ноябрьский Петербург

В рамках программы запланирован показ 55 художественных и документальных фильмов.

С 12 по 15 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт IX Международный кинофестиваль «Влюблённые в искусство», ставший важным событием осеннего культурного календаря города.

Как сообщает 78.ru, в этом году мероприятия состоятся сразу на пяти различных площадках, превращая фестиваль в разветвлённый культурный маршрут.

Кинофестиваль разместится в Доме кино, «Севкабель Порту», Moika 104 Gallery, а также в Центральной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

В рамках обширной кинопрограммы зрителям предложат 55 художественных и документальных лент. Особое внимание организаторы уделяют фильму «Худек», снятому известным китайским режиссёром Чен Цином.

Эта работа посвящена жизни архитектора Ласло Худека, несколько десятилетий определявшего облик современного Шанхая.

Ключевым блоком фестиваля в этом сезоне станет блок, приуроченный к 80-летнему юбилею Великой Победы. Специальный показ фильмов номинации «Историческая память» будет организован в Мариинском дворце.

В библиотеке имени Лермонтова все дни фестиваля гостей будет ждать выставка «Небесный тихоход», посвящённая оператору Ивану Акмену, где можно ознакомиться с архивными материалами, фотографиями, стеклянными негативами 1930-х годов, а также личными живописными работами из семейных архивов.

Деловая программа фестиваля выделена отдельным мероприятием: 13 ноября в стенах Законодательного собрания города соберутся специалисты на круглом столе, чтобы обсудить роль кинематографа в сохранении культурных смыслов.

Здесь будут затронуты вопросы восприятия исторического наследия и формирования новых культурных ориентиров с помощью кино.

Из новых премьер на фестивале ожидается полнометражная картина Андрея Носкова «Будь по-моему!», которую автор лично представит аудитории. Этот фильм завершит мероприятие, став финальным аккордом насыщенной программы.

