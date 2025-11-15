Городовой / Город / Не оклад, а формулу меняют: Петербург переписывает закон о зарплате губернатора
Не оклад, а формулу меняют: Петербург переписывает закон о зарплате губернатора

Опубликовано: 15 ноября 2025 19:00
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Власти Санкт-Петербурга подготовили изменения в законодательство, касающееся оплаты труда главы города. В новом проекте документа, размещённом на сайте администрации, уточняется, что отменяются доплаты и изменяются источники финансирования для заработной платы губернатора.

В указе подчёркивается:

«Денежное вознаграждение Губернатора Санкт-Петербурга включает в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение»

Также уточняется, что порядок и размер выплат будут определяться на основании указа президента Российской Федерации. Новый порядок выплат сейчас проходит проверку на соответствие антикоррупционному законодательству.

Ранее стало известно, что город планирует выделить дополнительные средства для ряда работников бюджетной сферы, заложено увеличение финансирования на сумму 9,2 млрд рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
