Городовой / Город / От магазина до дома: йогурт из «Магнита» едва не довёл петербурженку до больницы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шопинг по Невскому: 5 мест, где до сих пор можно найти «ушедшие» бренды и купить финские товары Общество
Кровать-повитуха: в России придумали ложе, которое без прикосновений следит за состоянием роженицы Город
Он строил не просто завод, а дворец: секрет немецкого гения, оставившего в Петербурге сказочное наследие Город
Когда фамилия становится испытанием: Никита Ефремов о «семейном проклятии» своей знаменитой династии Город
Арена исчезла, осталась рана: после полного разбора самостроя «Спорт Палас» начали лечить землю Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

От магазина до дома: йогурт из «Магнита» едва не довёл петербурженку до больницы

Опубликовано: 15 ноября 2025 20:00
От магазина до дома: йогурт из «Магнита» едва не довёл петербурженку до больницы
От магазина до дома: йогурт из «Магнита» едва не довёл петербурженку до больницы
Городовой ру

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила в купленном в местном магазине «Магнит» йогурте плесень.

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила плесень в йогурте, который был куплен в торговой сети «Магнит», сообщает Neva.Today.

Срок хранения, указанный на упаковке, завершался только 21 ноября, однако продукт был испорчен раньше этого времени. На поверхности кисломолочного изделия появилась плесень, хотя внешне товар выглядел свежим.

По словам девушки, приобретение состоялось всего за пару дней до неприятной находки. После покупки она сразу убрала все купленные йогурты в холодильник. Предполагается, что нарушение условий хранения могло произойти ещё в магазине или на складе.

Петербурженка призналась, что нечасто делает покупки в этой сети, однако прежде доверяла информации на упаковке и считала такие продукты безопасными при соблюдении сроков хранения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью