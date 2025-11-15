От магазина до дома: йогурт из «Магнита» едва не довёл петербурженку до больницы

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила плесень в йогурте, который был куплен в торговой сети «Магнит», сообщает Neva.Today.
Срок хранения, указанный на упаковке, завершался только 21 ноября, однако продукт был испорчен раньше этого времени. На поверхности кисломолочного изделия появилась плесень, хотя внешне товар выглядел свежим.
По словам девушки, приобретение состоялось всего за пару дней до неприятной находки. После покупки она сразу убрала все купленные йогурты в холодильник. Предполагается, что нарушение условий хранения могло произойти ещё в магазине или на складе.
Петербурженка призналась, что нечасто делает покупки в этой сети, однако прежде доверяла информации на упаковке и считала такие продукты безопасными при соблюдении сроков хранения.