Секрет Фаберже под сгоревшими стенами: что осталось от «Малого Эрмитажа» после разграбления
Секрет Фаберже под сгоревшими стенами: что осталось от «Малого Эрмитажа» после разграбления

Опубликовано: 15 ноября 2025 16:15
дача Фаберже в Левашово
Городовой ру

Место, где искусство сгорело, а миф о бриллиантах остался.

Когда-то здесь стояли витрины с японским фарфором и коллекция из трёхсот Будд. В зале под стеклянным куполом блестели камины и бронза, а по саду гулял слон, подарок цейлонского махараджи. Сегодня — обугленные стены, выбитые окна и надпись "Объект культурного наследия".

Это — дача Фаберже в Левашово, прозванная современниками "Малым Эрмитажем".

Маленький музей для семьи

Агафон Фаберже, сын знаменитого ювелира, построил этот дом не ради отдыха. Архитектор Иван Гальнбек создал особняк в стиле модерн — со светом, пространством и плавными линиями, будто дом сам растёт из парка. Внутри — двухъярусные залы, мраморная лестница под стеклянным куполом, каминные порталы и своя электростанция.

Здесь не было публики, но был вкус. Фаберже собрал коллекцию, которой позавидовал бы музей: картины, гобелены, фарфор, оружие, драгоценные камни. Частный Эрмитаж — не на Дворцовой, а среди сосен под Петербургом.

Слоновник и сейф

Фаберже жил несколько лет на Цейлоне и всерьёз собирался перевезти домой живого слонёнка. Начал строить для него слоновник — и бросил, когда началась война.

В доме была и другая экзотика: бронированная комната-сейф, где хранились камни и украшения, и зал с двухуровневым полом, будто специально созданный для домашних концертов.

После красоты

В 1919-м дом разграбили. Картины протыкали штыками, книги рвали на куски, мозаичные столы разбивали прикладами. Потом здесь были санаторий, лагерь, госпиталь.В 1980-х пожар уничтожил часть комплекса, повредив крышу главного дома.

Теперь от "Малого Эрмитажа" остались стены и легенды. Говорят, брат Агафона закопал в саду чемодан с бриллиантами. Никто его не нашёл.

Но, возможно, самое ценное здесь уже не найти — только тишину и память о доме.

Елизавета Астахова
