Секрет Фаберже под сгоревшими стенами: что осталось от «Малого Эрмитажа» после разграбления

Когда-то здесь стояли витрины с японским фарфором и коллекция из трёхсот Будд. В зале под стеклянным куполом блестели камины и бронза, а по саду гулял слон, подарок цейлонского махараджи. Сегодня — обугленные стены, выбитые окна и надпись "Объект культурного наследия".
Это — дача Фаберже в Левашово, прозванная современниками "Малым Эрмитажем".
Маленький музей для семьи
Агафон Фаберже, сын знаменитого ювелира, построил этот дом не ради отдыха. Архитектор Иван Гальнбек создал особняк в стиле модерн — со светом, пространством и плавными линиями, будто дом сам растёт из парка. Внутри — двухъярусные залы, мраморная лестница под стеклянным куполом, каминные порталы и своя электростанция.
Здесь не было публики, но был вкус. Фаберже собрал коллекцию, которой позавидовал бы музей: картины, гобелены, фарфор, оружие, драгоценные камни. Частный Эрмитаж — не на Дворцовой, а среди сосен под Петербургом.
Слоновник и сейф
Фаберже жил несколько лет на Цейлоне и всерьёз собирался перевезти домой живого слонёнка. Начал строить для него слоновник — и бросил, когда началась война.
В доме была и другая экзотика: бронированная комната-сейф, где хранились камни и украшения, и зал с двухуровневым полом, будто специально созданный для домашних концертов.
После красоты
В 1919-м дом разграбили. Картины протыкали штыками, книги рвали на куски, мозаичные столы разбивали прикладами. Потом здесь были санаторий, лагерь, госпиталь.В 1980-х пожар уничтожил часть комплекса, повредив крышу главного дома.
Теперь от "Малого Эрмитажа" остались стены и легенды. Говорят, брат Агафона закопал в саду чемодан с бриллиантами. Никто его не нашёл.
Но, возможно, самое ценное здесь уже не найти — только тишину и память о доме.