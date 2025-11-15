Первый снег — и цены поползли: в Петербурге вечером 15 ноября подорожали поездки на такси

Вечер субботы в Петербурге ознаменовался значительным увеличением стоимости поездок на такси. Уже в приложениях по вызову автомобилей многие жители заметили всплывающее уведомление о снижении числа доступных водителей. На итоговую цену заметно повлияли особые коэффициенты, которые стали применяться после выпавшего снега ночью.
В приложении по заказу такси многие маршруты были отмечены как особо востребованные, что сопровождалось предупреждением о том, что водителей сейчас на линиях меньше, чем обычно. Главной причиной этому называют как метеоусловия, так и уменьшившееся число работающих перевозчиков. Многие пассажиры сталкивались с тем, что стоимость поездки оказывалась выше стандартной.