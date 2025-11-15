Городовой / Город / Первый снег — и цены поползли: в Петербурге вечером 15 ноября подорожали поездки на такси
Опубликовано: 15 ноября 2025 20:19
В Санкт-Петербурге из-за обильного снегопада и ограниченного числа автомобилей значительно повысились тарифы на такси.

Вечер субботы в Петербурге ознаменовался значительным увеличением стоимости поездок на такси. Уже в приложениях по вызову автомобилей многие жители заметили всплывающее уведомление о снижении числа доступных водителей. На итоговую цену заметно повлияли особые коэффициенты, которые стали применяться после выпавшего снега ночью.

В приложении по заказу такси многие маршруты были отмечены как особо востребованные, что сопровождалось предупреждением о том, что водителей сейчас на линиях меньше, чем обычно. Главной причиной этому называют как метеоусловия, так и уменьшившееся число работающих перевозчиков. Многие пассажиры сталкивались с тем, что стоимость поездки оказывалась выше стандартной.

Автор:
Юлия Аликова
Город
