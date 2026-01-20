Не остаться без аттестата: какие новые пороги придумал Рособрнадзор для ЕГЭ-2026

С 2026 года для получения школьного аттестата будут действовать новые требования к минимальному количеству баллов по ЕГЭ. Рособрнадзор утвердил обязательные пороги по предметам, сообщают РИА Новости.
Теперь для успешной сдачи русского языка необходимо набрать не менее 24 баллов, а по базовой математике потребуется оценка «удовлетворительно».
В профильной математике минимальной станет отметка в 27 баллов. Для таких предметов, как физика, химия и биология, порог установлен на уровне 36 баллов.
Чтобы получить зачёт по информатике, потребуется набрать 40 баллов, по обществознанию — 42, по литературе — 32, по географии — 37, а по иностранному языку — минимум 22 балла.
Сдача итоговых экзаменов в 2026 году начнётся 1 июня. В этот день пройдут испытания по литературе, химии и истории. Русский язык запланирован на 4 июня, выпускники будут писать работы по математике 8 июня.
15 июня состоится проверка знаний по биологии, географии и иностранному языку. Экзамены по устной части иностранных языков и информатике пройдут 18 и 19 июня.
