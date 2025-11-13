«Не Питер, а Мурино»: почему жители центра считают Девяткино «заграницей»

Существует ли в Санкт-Петербурге негласное разделение на «своих» и «чужих», когда речь заходит о географии?

Жители исторических районов города порой считают Девяткино чем-то вроде отдельного мира, «приграничной точкой», которая, хоть и имеет статус метрополитена, ощущается скорее как «другой город».

«Но это ведь уже Мурино», — можно услышать от тех, кто вырос в старых кварталах.

Девяткино: граница двух реальностей

Девяткино — это не просто конечная станция метро. Это перекресток, где сходятся абсолютно разные образы жизни и типы жителей.

На одном эскалаторе можно встретить студента, ищущего доступное жилье, молодую семью из нового жилого комплекса, человека, сдающего квартиру в центре, но предпочитающего жить «в Девятках», и рабочего, чей ежедневный путь до места работы занимает почти час.

«И все эти люди — разные Питеры», — констатируют местные жители.

Первая точка входа: новая реальность для переселенцев

Для тех, кто впервые приезжает в Петербург, Девяткино часто становится стартовой площадкой. Это место, где человек «ещё не питерец, но уже точно не из тех, кто просто приехал на выходные».

В отличие от парадного Петербурга с его каналами и архитектурой XIX века, Девяткино предлагает иной облик: современные здания, стекло, ветер, крупные торговые центры и масштабные жилые комплексы.

Это, по сути, Петербург будущего, а не прошлого.

Характер района: выживаемость и движение

В то время как в центре города любят рассуждать о «характере» отдельных районов, в Девяткино этот характер определяется прагматизмом и необходимостью адаптации.

Здесь утро начинается затемно, а повседневные маршруты строятся с учетом пробок и пересадок.

«Соседей ты можешь не знать, но такси делить научишься быстро», — описывается атмосфера района, где общие кухни в съемных квартирах порой сближают людей сильнее, чем винные бары в центральных районах.

«Это удобно»: практичность вместо романтики

После нескольких лет проживания в Девяткино, многие жители отмечают одну ключевую характеристику:

«Это удобно».

Возможно, это не самая романтичная формулировка, но она честно отражает суть. Если в центре Петербурга царит эстетика, то в Девяткино — практичность. И это не является ни хуже, ни лучше — это просто иной подход к городской жизни.

Определение «петербургскости»

Поэтому вопрос о том, «считается ли Девяткино Петербургом», по сути, некорректен. Важнее другой вопрос: «кто именно решает, что значит «быть из Питера»?».

Является ли это рождением на Петроградке, взрослением на Дыбенко, или же выбором остаться в городе после переезда? Город — это не просто линия на карте, а место, где человек живет, устает, возвращается и вновь выбирает остаться.