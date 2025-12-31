«Крондшатд» на баннере: одна ошибка стала «фейлом года» в Петербурге

Организаторы праздничных мероприятий в Кронштадте, стремясь порадовать жителей города, допустили крайне курьезную ошибку в официальных поздравлениях.

На баннере, предназначенном для поздравления горожан с Новым годом, название города было написано с четырьмя орфографическими неточностями:

«С Новым годом, Крондшатд!».

Этот промах мгновенно привлек внимание пользователей социальных сетей.

Лингвистический провал и народное негодование

Ошибочное написание вызвало шквал ироничных комментариев и быстро завоевало звание «фейла года» в сфере городских коммуникаций Петербурга.

Реакция жителей была бурной и, по большей части, саркастической. Пользователи сети не стали сдерживать эмоций, придумывая альтернативные, не менее абсурдные названия.

Среди наиболее ярких интернет-откликов прозвучали такие варианты, как «Крабштаб», «С новым годом, Питербург», а также шутливое предложение:

“Можно все убрать вообще, кронбланш оставить”.

Народное недовольство было очевидно, отражаясь в комментариях вроде:

“Косячат они, а неловко мне…”.

Некоторые комментаторы предложили более прагматичный подход, стремясь обойти риск повторения ошибки:

“Будем писать остров Котлин, здесь поменьше шансов ошибиться”.

Требования переименования и альтернативные версии

Скандальный баннер спровоцировал дискуссии о необходимости смены самого названия города. Часть комментаторов посчитала произошедшее знаком к действию. Одно из мнений гласит:

“Пора название менять на русское. Какой Кронштадт? Кронштейн”.

Другие выдвигали еще более радикальные предложения, пытаясь найти максимально простое и понятное наименование:

“Давайте Лениногород”.

В то же время, встречались и более снисходительные комментарии, отмечающие, что ошибка не была критической, по сравнению с другими опечатками в стране.

Так, один из пользователей заметил:

“Крондшатд — это еще норм, в Сортавала “Пятерочка” с Новым 20683 годом поздравляет”.

Тем не менее, для города с таким богатым военно-морским прошлым, как Кронштадт, подобная небрежность в официальных материалах была воспринята так:

“Лютое позорище”.

