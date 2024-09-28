Не придется считать копейки: эксперт пояснила, как заработать на безбедную старость

Лучше не дожидаться выхода на пенсию, а позаботиться о себе чуть раньше.

Для того чтобы обеспечить себе безбедную старость, важно начать планирование и инвестирование как можно раньше, советует Татьяна Волкова, главный эксперт Академии личных финансов. По ее словам, даже если начать за 5-7 лет до пенсии, можно успеть сформировать достойные накопления.

В беседе с Riamo Волкова рекомендует откладывать хотя бы 2-5% от дохода и инвестировать их, поскольку сложные проценты способны значительно увеличить капитал со временем. Чем раньше начать откладывать небольшие суммы, тем больше они смогут вырасти.

Для долгосрочных накоплений финансовый эксперт советует использовать активы, а не банковские счета, которые не способны существенно приумножить сбережения. К консервативным инструментам она относит накопительное страхование жизни, негосударственные пенсионные фонды и облигации.

Для более агрессивных стратегий могут подойти акции крупных российских или мировых компаний, а также золото, которое можно приобретать через обезличенные металлические счета. Волкова также допускает использование криптовалюты, но только в небольшом объеме — 5-10% от портфеля.

Накопление на пенсию и создание пассивного дохода — это ключевые шаги к финансовой независимости. Важно составить план, регулярно инвестировать и не бояться изучать новые финансовые возможности для роста своих средств.