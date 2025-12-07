Не проходите мимо: в этом сквере спрятана первая площадь Петербурга и утраченный собор

Троицкая площадь на Петроградской стороне — одно из самых ранних городских пространств. Именно здесь в 1711 году появился деревянный Троице-Петровский собор — первый храм Петербурга и долгие годы главный, кафедральный.
Он неоднократно горел, перестраивался и даже менял своё расположение внутри площади. Последний, уже поздний вариант здания был разобран в 1933 году. На месте его фундамента сегодня проходит дорога и стоит часть жилого дома на улице Куйбышева, 1/5.
Раскопки и несостоявшееся воссоздание
В конце 1990-х годов археолог Пётр Сорокин провёл раскопки, чтобы уточнить точное расположение храма. Тогда обсуждали проект его воссоздания к 300-летию Петербурга: планировался новый деревянный собор с высокой колокольней.
Проект так и не реализовали, но исследования позволили зафиксировать границы исторического фундамента.
Памятный знак на месте собора
В 2020 году на месте, где стояла первоначальная церковь, установили памятный знак — бронзовый образ первой версии собора. Инициатором стала организация, занимающаяся восстановлением исторических объектов. На открытии подчёркивали важность утраченного храма: долгое время он был одним из главных символов молодой столицы.
Как появилось название сквера
Сквер, занимающий большую часть Троицкой площади, долго оставался безымянным. Вначале предлагали название Троице-Петровский, но затем уточнили, что в источниках чаще встречается форма Троицко-Петровский.
В конце 2022 года топоним был официально утверждён, и теперь сквер обозначен на карте как Троицко-Петровский.