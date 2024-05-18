Не просто рядом постоять: вот зачем на свадьбу издревле принято звать свидетелей

Свадьба — событие не только радостное, но и волнительное. Поэтому для многих важно, чтобы в знаменательную дату рядом были близкие и родные люди. И речь не только о родителях, но и свидетелях жениха и невесты. Сегодня задач у них стало куда меньше, чем в прошлом, однако традиция все равно сохранилась. Вот откуда она пошла и для чего нужны были эти сопровождающие.

Когда и почему появилась традиция

Корни обычая восходят к язычеству. Прежде люди верили в злых духов, которые могут явиться на торжество и испортить его. Поэтому свидетели должны были оберегать брачующихся. Им полагалось идти впереди жениха и невесты и тем самым отпугивать нечисть. К примеру, сопровождающие следили, чтобы дорогу не перебежала черная кошка. Это бы значило, что новоиспеченную семью в будущем ожидают невзгоды.

Сегодня такое сложно представить, но свидетели даже могли подменить жениха или невесту на свадьбе, если те вдруг заболели или не явились по другим причинам. В прошлом персональное согласие от брачующихся перед алтарем не требовалось.

Обязанности дружки

Дружкой, как правило, становился друг или брат жениха. На Руси его называли «боярином», чтобы указать на особый статус приглашенного гостя. Задачей выбранного сопровождающего было первым зайти в дом невесты и заявить о намерении жениха забрать девушку.

Ему же приходилось вручать откупные и отвечать на шутливые нападки подружек новобрачной. Кроме того, свидетель со стороны жениха держал над его головой венец, а по окончании первого дня свадьбы должен был ударить по брачному ложу кнутом, чтобы прогнать злых духов.

Источник фото: Legion-Media

Обязанности подружки

Подружек могло быть несколько, но только одна из них считалась главной. Как и дружке, ей полагалось держать венец во время церемонии.

Перед свадьбой подружки устраивали девичник, на котором было принято петь грустные песни и оплакивать проводы невесты. Также они должны были расплести брачующейся косу. Это символизировало начало нового жизненного этапа.

Во время выкупа подружки задавали жениху каверзные вопросы и всячески пытались его обмануть. Например, выводили под видом невесты другую девушку. Если мужчина не распознавал хитрость, должен был заплатить.

Источник фото: Legion-Media

Командная работа

Уже после церемонии бракосочетания на плечи свидетеля и свидетельницы возлагалась обязанность развлекать гостей. Они же следили за подарками и за тем, чтобы невесту не похитили.

Источник фото: Legion-Media