Не просто шары: какие тайны хранят гранитные сферы на Стрелке Васильевского острова

Как мастер без диплома создал вечные символы города?

Гранитные шары, венчающие Стрелку Васильевского острова, давно стали визитной карточкой Санкт-Петербурга, не менее узнаваемой, чем Адмиралтейский кораблик.

Эти монументальные объекты, кажется, вросли в гранитную площадь, но их создание овеяно легендами о таланте и упорстве.

Самсон Суханов: гений камнерезного искусства

За созданием этих вечных символов стоит имя Самсона Ксентфонтовича Суханова (1768-1844) — выдающегося русского скульптора-камнетеса, работавшего в Петербурге в первой трети XIX века.

Суханов, родившийся в бедной крестьянской семье, прошел путь от простого работника до успешного купца и строительного подрядчика, создавшего собственную артель.

Прибыв в Петербург в 1800 году, он в короткие сроки освоил ремесло камнетеса. Примечательно, что Суханов достиг мастерства, «не имея специального образования, но обладая даром и смекалкой».

Своими руками, используя минимальный набор инструментов — «шаблон, зубило и молоток» — он создал знаменитые гранитные шары.

Бригада Суханова по проекту архитектора Тома де Томона также изготовила Ростральные колонны и оформила Биржевую площадь, воплотив «грандиозный проект ансамбля Стрелки Васильевского острова».

Наследие мастера: вечные творения

Наследие Суханова огромно. Его артель облицовывала набережные Крюкова канала, создавала каменные ванны для царских резиденций, включая исполинскую Баболовскую царь-ванну.

Мастер участвовал в установке колонн Исаакиевского собора и семь лет служил главным приказчиком при строительстве Казанского собора. Колонны и статуи для Горного корпуса и Главного адмиралтейства также вышли из-под его рук.

Суханов оставил неизгладимый след в облике Петербурга, воплотив в камне величие и красоту города.

Символизм сфер: от легенды до традиции

Сферы, помимо своего архитектурного значения, овеяны сакральным смыслом. Существует популярная легенда, что шары были высечены «на глаз» мастером Самсоном Сухановым «без использования каких-либо измерительных инструментов».

Эта история породила традицию загадывать у шаров желание, поскольку горожане верят, что гранитные исполины могут поделиться с человеком своей вечной силой.

Творения Суханова служат вечным напоминанием о силе таланта, трудолюбия и стремлении к совершенству, которые преобразили облик Северной столицы.