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Не расстраивайтесь, если купили неспелый ананас: приготовьте из него эту вкуснятину

Не расстраивайтесь, если купили неспелый ананас: приготовьте из него эту вкуснятину
Что можно приготовить из кислого ананаса

Шеф-повар поделился несложным рецептом.

Часто покупной ананас оказывается совсем не сладким. И чтобы продукт не пропадал зря, из него можно приготовить салат. Шеф-повар Александр Растунин поделился простым рецептом.

Вам понадобятся:

  • кальмар — 150 г,
  • ананас — 150 г,
  • огурец — 2 шт.,
  • сыр — 150 г,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • соус чили сладкий — 50 мл.

«Кальмара нарежьте кольцами и залейте кипятком на минуту. Чеснок измельчите на терке. Остальные комопненты нарежьте кубиками.

Смешайте все ингредиенты с соусом и добавьте соль при необходимости. Переложите блюдо в салатник и оформите зеленью», — посоветовал кулинар в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

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8 января 2024 10:30
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