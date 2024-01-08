Не расстраивайтесь, если купили неспелый ананас: приготовьте из него эту вкуснятину

Часто покупной ананас оказывается совсем не сладким. И чтобы продукт не пропадал зря, из него можно приготовить салат. Шеф-повар Александр Растунин поделился простым рецептом.
Вам понадобятся:
- кальмар — 150 г,
- ананас — 150 г,
- огурец — 2 шт.,
- сыр — 150 г,
- чеснок — 2 зубчика,
- соус чили сладкий — 50 мл.
«Кальмара нарежьте кольцами и залейте кипятком на минуту. Чеснок измельчите на терке. Остальные комопненты нарежьте кубиками.
Смешайте все ингредиенты с соусом и добавьте соль при необходимости. Переложите блюдо в салатник и оформите зеленью», — посоветовал кулинар в беседе с порталом «Городовой».
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