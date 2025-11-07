Не ремонт, а пристальный взгляд: наблюдение за домами у провала на улице Харченко обойдётся почти в 4,7 млн рублей

Петербургский Водоканал подписал соглашение на проведение наблюдения за состоянием зданий и шпунтовых ограждений рядом с местом обвала вблизи пересечения улицы Харченко и 1-го Муринского проспекта. Такие данные появились в системе государственных закупок, сообщает 78.ru.
В рамках контракта специалисты будут проводить геотехнический контроль зданий и конструкций между домами по Харченко, 18 и 1-му Муринскому проспекту, 29.
Стоимость услуг составила 4 686 222,24 рубля. Согласно условиям, работы завершатся 26 марта 2026 года.
Напомним, 20 октября на улице Харченко была зафиксирована просадка дорожного полотна. Позднее обнаружили, что в районе сети канализации произошла просадка грунта, и жителей одного из домов эвакуировали.
Для координации действий был создан оперативный штаб по устранению последствий провала.
Жители расселённых домов пояснили, что подобный инцидент был ожидаем. По их словам, они неоднократно сообщали о неприятных запахах, периодических выбросах воды и обнаружении открытых труб на поверхности земли.
Ранее в новостях сообщалось, что жители эвакуированного дома на 1-м Муринском проспекте возвращаются к домой.
