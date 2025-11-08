80 тысяч упаковок от Viola превратились в самую необычную тропу Ленобласти

Здесь лес говорит о вепсах, а каждая скамейка сделана из упаковки.

Вокруг Петербурга много экотроп — каждая обещает “тишину, сосны и воздух”, но не каждая предлагает больше, чем просто прогулку.

В 25 километрах от города, рядом с Токсово, есть маршрут, где знакомство с природой превращается в знакомство с историей. Это Курголовская этнотропа — прогулка, в которой можно увидеть ледниковое прошлое, услышать о древних народах и буквально пройтись по страницам этнографии.

Где это

Маршрут начинается у Курголовского озера — небольшого водоёма площадью около 90 гектаров и глубиной до шести метров. Озеро, как и окружающие холмы, появилось после того, как 14 тысяч лет назад Карельский перешеек освободился от ледника.

Сегодня тропа проходит вдоль воды и через сосновый лес, местами — по грунтовым дорогам, местами — по настилам. Протяжённость — около трёх километров, и пройти её можно в любое время года.

Ландшафт, которому тысячи лет

Здесь нет высот или трудных участков, но хватает открытий. По пути — камовые холмы, оставленные ледником. Один из них когда-то был дном древнего озера, и поднимаясь на него, можно буквально стоять там, где когда-то лежал лёд толщиной в сотни метров.

В июле тропа превращается в сплошное черничное поле, а к осени вокруг проступают болота с пушицей — место похоже скорее на северную сказку, чем на прогулочную зону.

Этно-история на каждом шагу

Вдоль маршрута установлены стенды, рассказывающие о финно-угорских народах Ленинградской области — вепсах, ижоре, води, кореле и финнах. Из них можно узнать, как они жили, во что верили, что выращивали и как относились к этой земле.

По сути, Курголовская — это первая в регионе этнотропа, которая совмещает экологическое и культурное просвещение.

Вторую жизнь дали отходы

Особенность маршрута — не только содержание, но и форма.

Почти вся инфраструктура (лавочки, указатели, фотозоны) сделана из переработанных материалов. На них ушло около двух тонн упаковки от плавленого сыра Viola — то есть более 80 тысяч пластиковых "ванночек".

Так этнотропа стала ещё и примером экологичного подхода: прошлое, настоящее и будущее здесь буквально соединяются под ногами.