«Капитан Геллер» пока не в море: на Северной верфи доводят до готовности траулер

На Северной верфи к завершению приближается сборка рыболовного траулера «Капитан Геллер». Уже полностью оборудовано помещение камбуза. В ближайшее время судно ждут подготовительные мероприятия и испытания на ходу.
Траулер относится к новому поколению судов для рыбной ловли. Он предназначен для промысла в районах Баренцева моря и водах Дальнего Востока. Эффективность судна позволяет ежедневно добывать до 150 тонн рыбы и замораживать до 100 тонн готовой продукции прямо во время выхода в море.
Уже известно, что в 2026 году на предприятии начнутся крупные изменения. Руководство планирует построить дополнительные цеха и увеличить площадь завода до 100 гектаров. По плану, эти преобразования позволят ускорить строительство больших гражданских судов и создать новые рабочие места.
Работы по модернизации планируют завершить к 2030 году.