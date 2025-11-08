Городовой / Город / «Капитан Геллер» пока не в море: на Северной верфи доводят до готовности траулер
«Капитан Геллер» пока не в море: на Северной верфи доводят до готовности траулер

Опубликовано: 8 ноября 2025 11:54
На Северной верфи подходит к завершению строительство рыболовного траулера «Капитан Геллер» нового поколения, предназначенного для работы в Баренцевом море и на Дальнем Востоке, и сейчас готовится проведение ходовых испытаний.

На Северной верфи к завершению приближается сборка рыболовного траулера «Капитан Геллер». Уже полностью оборудовано помещение камбуза. В ближайшее время судно ждут подготовительные мероприятия и испытания на ходу.

Траулер относится к новому поколению судов для рыбной ловли. Он предназначен для промысла в районах Баренцева моря и водах Дальнего Востока. Эффективность судна позволяет ежедневно добывать до 150 тонн рыбы и замораживать до 100 тонн готовой продукции прямо во время выхода в море.

Уже известно, что в 2026 году на предприятии начнутся крупные изменения. Руководство планирует построить дополнительные цеха и увеличить площадь завода до 100 гектаров. По плану, эти преобразования позволят ускорить строительство больших гражданских судов и создать новые рабочие места.

Работы по модернизации планируют завершить к 2030 году.

Юлия Аликова
