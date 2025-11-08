Святое место — по символической цене: историческое здание Покровской общины сестер милосердия выставляют на торги по программе «рубль за метр»

Здание, построенное для Покровской общины сестер милосердия, появится на аукционе в Санкт-Петербурге. Находящееся на Большом проспекте Васильевского острова, это строение признано объектом культурного наследия. Объявление о выставлении на торги сделано городской службой имущественных отношений.
Выставление здания проводится в рамках программы, предполагающей аренду помещения по ставке один рубль за квадратный метр. Архитектурный памятник был возведён в 1909–1910 годах по проекту Карла Коха. Первоначально здесь размещалась Покровская община, а впоследствии в здании работал один из лечебных корпусов Покровской больницы.
Аукцион намечен на 19 ноября; заявки на участие принимаются вплоть до нескольких дней до этой даты. Ежемесячная арендная плата на период ремонтных и реставрационных работ установлена в размере одного миллиона рублей.
В последнее время в Петербурге появилось сразу несколько подобных предложений: ранее стало известно о планах провести аукцион по размещению склада, построенного в XIX веке рядом с Балтийским вокзалом, за 119 миллионов рублей.