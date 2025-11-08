Золото-мираж: в Петербурге мошенник пообещал вернуть женщине долг несуществующими слитками

В Санкт-Петербурге мужчина, который с 2020 года брал у женщины в долг, выдумал мошенническую схему вместо возврата денег. К моменту, когда долг достиг 400 тысяч рублей, заемщик прекратил общение. Однако в августе 2025 года он снова дал о себе знать, пообещав расплатиться золотыми слитками.
В подтверждение своих слов мужчина отправил женщине фотографию, где якобы была оплачена таможенная пошлина и изображены сами слитки. При этом он утверждал, что слитки находятся у властей и вскоре будут переданы. Женщина усомнилась в правдивости объяснений и обратилась за помощью к транспортной прокуратуре.
Сотрудники ведомства разоблачили схему, квалифицируя действия подозреваемого как покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба согласно части 3 статьи 30 и части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело, его расследование сейчас находится на контроле прокуратуры.