Городовой / Город / Золото-мираж: в Петербурге мошенник пообещал вернуть женщине долг несуществующими слитками
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург взял высшую награду архитектурного фестиваля «Зодчество‑2025»: кто стал главным лауреатом Город
Куда смотрит Ахматова: памятник, смысл которого понимаешь не сразу Город
Рекордсмен и антирекордсмен: где в Петербурге самая длинная улица (и самая короткая бонусом) Общество
«Капитан Геллер» пока не в море: на Северной верфи доводят до готовности траулер Город
Не медали, а деньги: почти полтысячи петербургских спортсменов удостоены премий правительства города Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Золото-мираж: в Петербурге мошенник пообещал вернуть женщине долг несуществующими слитками

Опубликовано: 8 ноября 2025 12:03
Золото-мираж: в Петербурге мошенник пообещал вернуть женщине долг несуществующими слитками
Золото-мираж: в Петербурге мошенник пообещал вернуть женщине долг несуществующими слитками
Городовой ру

Мужчина предоставил женщине снимки оплаченной пошлины и золотых слитков.

В Санкт-Петербурге мужчина, который с 2020 года брал у женщины в долг, выдумал мошенническую схему вместо возврата денег. К моменту, когда долг достиг 400 тысяч рублей, заемщик прекратил общение. Однако в августе 2025 года он снова дал о себе знать, пообещав расплатиться золотыми слитками.

В подтверждение своих слов мужчина отправил женщине фотографию, где якобы была оплачена таможенная пошлина и изображены сами слитки. При этом он утверждал, что слитки находятся у властей и вскоре будут переданы. Женщина усомнилась в правдивости объяснений и обратилась за помощью к транспортной прокуратуре.

Сотрудники ведомства разоблачили схему, квалифицируя действия подозреваемого как покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба согласно части 3 статьи 30 и части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело, его расследование сейчас находится на контроле прокуратуры.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью