Не медали, а деньги: почти полтысячи петербургских спортсменов удостоены премий правительства города
Не медали, а деньги: почти полтысячи петербургских спортсменов удостоены премий правительства города

Опубликовано: 8 ноября 2025 11:42
Премии получили 263 тренера, внесшие вклад в подготовку спортсменов.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о награждении 489 спортсменов Петербурга премией за призовые места на российских, европейских и мировых турнирах. Вместе с ними премию получили и 263 тренера, подготовивших спортсменов к этим соревнованиям. Эта награда предусмотрена для участников спортивных сборных команд города и страны, проживающих в Петербурге.

Премии назначаются спортсменам, завоевавшим медали на соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским дисциплинам как в России, так и на международном уровне. Среди критериев получения — обязательно призовое место и постоянное проживание в городе. Тренеры также поощряются за вклад в достижения своих воспитанников.

В администрации Северной столицы пояснили:

«Ее присуждение стимулирует спортсменов и тренеров к повышению мастерства и достижению высоких спортивных результатов»

— отметили в пресс-службе.

Ранее одобрено вручение подобных премий также и одарённым юным спортсменам и наставникам, работающим в государственных учреждениях, которые находятся в ведении исполнительной власти города. Это решение стало одним из способов поддержать спортивный потенциал Петербурга. Такие меры направлены на развитие достижений спортсменов и их наставников.

Автор:
Юлия Аликова
