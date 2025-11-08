Не только строймусор: в Петербурге запретят бросать в контейнеры для ТКО ветки и опавшую листву

Правительство Санкт-Петербурга готовится ввести запрет на размещение в контейнерах для твёрдых коммунальных отходов мусора, не относящегося к этой категории.
Новое правило затронет управляющие организации, подрядчиков и других ответственных за благоустройство территорий, сообщает «Петербург2».
В частности, им запрещается выбрасывать строительные остатки, крупные предметы, а также ветки и листву в стандартные мусорные баки для коммунальных отходов.
Для перечисленных видов мусора потребуется отдельно организовать их сбор и вывоз.
Такой подход, по мнению городских властей, позволит повысить результативность обращения с отходами и уменьшить нагрузку на полигоны, куда поступают коммунальные остатки.
Чиновники подчеркивают, что внедрение этих изменений необходимо для поддержания порядка во дворах и на улицах города.
Особое внимание уделяется тому, чтобы предотвратить заполнение контейнерных площадок отходами, которым там не место.
