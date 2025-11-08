Городовой / Город / «Ленинград должен умереть голодной смертью»: чем запомнилось 8 ноября в истории Петербурга
«Ленинград должен умереть голодной смертью»: чем запомнилось 8 ноября в истории Петербурга

Опубликовано: 8 ноября 2025 08:00
Свиньи Дашковой, снос крепости и блокада
Городовой ру

Три века событий — от «Кровавого убийства» до «Малой дороги жизни».

8 ноября день, насыщенный важными событиями в истории Петербурга. От трагедий XVIII века до культурных и технических достижений XX века — этот день запоминается занимательными и часто противоречивыми фактами.

1788: Кровавое происшествие в усадьбе Кирьяново

8 ноября 1788 ﻿ года на территории усадьбы Кирьяново, принадлежавшей президенту Российской академии Е. Р. Дашковой, была резня свиней, принадлежащих сенатору Нарышкину.

По личному приказу Дашковой их зарубили «за потраву». Императрица Екатерина II, как передавал её секретарь Храповицкий, «смеясь сему происшествию, приказано скорее кончить дело в суде, чтобы не дошло до смертоубийства».

В итоге с Е. Р. Дашковой взыскали 80 рублей, и дело закрыли.

1852: Трагедия и театр: премьера «Маскарада» Лермонтова

8 ноября 1852 ﻿ года в Александринском театре состоялась премьера драмы Михаила Лермонтова «Маскарад».

Автор долго боролся за допуск пьесы к постановке, считая её лучшим своим сочинением, однако драматическая цензура сомневалась из-за «слишком резких страстей» в тексте.

1864: Рождение звезд: Вера Комиссаржевская

8 ноября 1864 ﻿ в Санкт-Петербурге родилась Вера Фёдоровна Комиссаржевская известная актриса, чей талант и судьба оставили глубокий след в русском театре.

1911: Технический прорыв: открытие моста Петра Великого

8 ноября 1911 ﻿ года был открыт мост Петра Великого, связавший Охту с центром города.

Это был третий постоянный мост через Неву после Благовещенского и Литейного. До этого времени жители правого берега пользовались лишь паромной переправой.

1918 : Советская пропаганда и культура: памятник «Великий Металлист»

8 ноября 1918 ﻿ года установлен памятник «Великий Металлист» у Дворца труда, ставший символом «монументальной пропаганды».

1920: Массовое представление «Взятие Зимнего»

В 1920 году у Зимнего дворца прошло массовое театрализованное представление, собравшее более 6000 участников и до 100 000 зрителей.

1925: Снос Петропавловской крепости

8 ноября 1925 ﻿ года Ленинградский совет принял решение снести Петропавловскую крепость ради строительства стадиона. Однако проект отменили — память о пушечном залпе крейсера «Аврора» оказалась сильнее.

1941: Блокада Ленинграда: стратегия и мужество

8 ноября 1941 ﻿ года Гитлер заявил:

«Лениград должен умереть голодной смертью».

В этот же день началась разведка трассы для «Малой дороги жизни» сети дорог для снабжения осаждённого города.

Автор:
Ксения Пронина
