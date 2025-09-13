Не смотрите на рябину: метеорологи спрогнозировали, будет ли зима в Москве лютой и заснеженной

Зимы возвращаются. По крайней мере, так считают синоптики. И если верить первым оценкам, москвичам стоит готовить лопаты и зимние сапоги — снега будет много, а морозы обещают быть крепкими.
Снега будет больше нормы
Метеоролог Евгений Тишковец уверяет, что нынешний климатический цикл движется по «классическому сценарию». По его словам, зима 2025 года может оказаться «по-настоящему русской» — снежной, умеренно морозной и долгой.
Количество осадков способно превысить норму на 20–30%, а значит, снегопады будут частыми, а московские улицы окажутся под белым покровом уже в ноябре.
Рябина и старые приметы
Горожане, как всегда, гадают по рябине: если гроздья тяжёлые и яркие — готовься к холодам. В этом году ягоды действительно обсыпали деревья, что сразу подогрело разговоры о «суровой зиме».
Однако климатологи предупреждают: статистика примет работает как монетка — верно лишь в половине случаев. Тем не менее, у природы своя логика.
Богатый урожай рябины часто совпадает с холодной зимой, потому что растения реагируют на климатические изменения заранее, создавая запасы еды для птиц и мелких животных. Это совпадение, а не правило — но для многих оно звучит убедительно.
Финальное слово за Гидрометцентром
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд настроен осторожнее: прямой связи между рябиной и морозами нет. Его совет прост — ждать официального прогноза в конце октября.
А пока можно только наблюдать за природой и готовиться морально: всё указывает на то, что зима в Москве будет долгой, белой и холодной.