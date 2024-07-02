Не спешите выбираться: что делать, если поезд терпит крушение

Поезда считаются одним из самых безопасных видов транспорта. Тем не менее даже там случаются аварии. 26 июня в Республике Коми сошел с рельсов пассажирский поезд, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск. В результате были ранены порядка 70 человек. Чтобы не пострадать при ЧП, нужно знать, как вести себя в экстренных ситуациях.

Что делать в момент аварии

Если вы почувствуете толчки, или поезд накренится, не спешите сразу же искать выход и выпрыгивать наружу. Сперва дождитесь, пока состав полностью остановится.

В момент аварии необходимо отступить от окон и дверей, схватиться за что-нибудь и опереть ноги. Можно держаться за поручни для подъема на второй этаж или ножку стола, а упираться ногами в пол или сиденье. В то же время старайтесь прикрывать руками лицо и шею, на случай падения багажа.

Не расслабляйте мышцы до тех пор, пока не станет понятно, что движения больше не будет. Так вам будет проще удержаться на месте и не получить травму.

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Что делать после крушения

После аварии можно начинать искать аварийный выход и выбираться. При необходимости нужно разбить окно купе чемоданом.

Не выходите на пути, по которым может следовать другой поезд, выбирайтесь на ту сторону, где ж/д колеи нет. По возможности захватите с собой документы, одежду и пледы.

Если заметите, что токонесущий провод касается земли, не приближайтесь к нему ближе, чем на 30 метров. Выбираться из опасной зоны нужно прыжками или мелкими шагами.

Если же произошел розлив топлива, отойдите от поезда как можно дальше, иначе рискуете пострадать в результате возможного пожара и взрыва.

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Что делать при пожаре

При возгорании в движущемся поезде необходимо закрыть окна, чтобы ограничить поток кислорода и отойти подальше от очага. Чтобы защитить органы дыхания, используйте одежду или белье, смоченные водой. При пожаре материал, которым обшиты стены вагонов, выделяет ядовитые вещества.

Имейте в виду, что огонь обычно распространяется по ходу поезда, поэтому уходить нужно в те вагоны, что спереди. Если такой возможности нет, продвигайтесь в обратную сторону, попутно закрывая за собой двери.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились российские поезда за 10 лет.