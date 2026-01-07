Не ссориться, а сблизиться: длинные выходные — шанс подлатать отношения, уверяют специалисты

Парам с детьми советуют доверить малышей родственникам, чтобы провести время вдвоём.

Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» отметила, что продолжительные зимние каникулы предоставляют возможность укрепить отношения и посвятить время семье.

Она подчеркивает, что взаимопонимание между супругами — это целый мир, который важно наполнять теплом, гармонией и новыми эмоциями. По мнению специалиста, это ключ к истинному семейному счастью.

В самом начале праздников она рекомендует проводить время только вдвоём, предоставив детям возможность погостить у родственников.

Например, супругам предлагается вместе посетить кинотеатр и выбрать наиболее уютные места. Юданова советует:

«Покупайте билеты в кино на места для поцелуев. Обязательно наденьте новогоднее настроение и все самое красивое из гардероба.

Не забудьте про любимый аромат. Наслаждайтесь друг другом»

Кроме этого, психолог предлагает каждое праздничное утро начинать с тёплого слова, благодарности или комплимента своей половине.

Дополнительно можно приятно удивить близкого человека завтраком, приготовленным и поданным в постель. Юданова замечает:

«Многие уже забыли о такой важной детали в отношениях. Это про заботу и внимание, которой так порой не хватает в силу занятости и вечной беготни».

Она также рекомендует оставлять друг другу записки с ласковыми словами и воспоминаниями о счастливых событиях, развешивая их по дому. Специалист отмечает:

«И пусть это видят ваши дети, ведь любящие друг друга родители дают чувство уверенности и опоры ребенку»

По словам Юдановой, благоприятно сказываются на близости романтические свидания, просмотр свадебных фотографий или записей, совместные обсуждения радостных эпизодов жизни и планы на будущее.

Она советует не только задуматься, но и попытаться воплотить хотя бы одно совместное решение, а также запланировать короткий отдых вдвоём, без детей.

Психолог обращает внимание, что такие поступки не связаны с эгоизмом — напротив, это забота друг о друге и о семейных отношениях. Юданова подчёркивает:

«И это не будет эгоизмом, это будет заботой о ваших отношениях. Детям нужны любящие и отдохнувшие родители».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».