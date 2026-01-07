Не ссориться, а сблизиться: длинные выходные — шанс подлатать отношения, уверяют специалисты

Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» отметила, что продолжительные зимние каникулы предоставляют возможность укрепить отношения и посвятить время семье.
Она подчеркивает, что взаимопонимание между супругами — это целый мир, который важно наполнять теплом, гармонией и новыми эмоциями. По мнению специалиста, это ключ к истинному семейному счастью.
В самом начале праздников она рекомендует проводить время только вдвоём, предоставив детям возможность погостить у родственников.
Например, супругам предлагается вместе посетить кинотеатр и выбрать наиболее уютные места. Юданова советует:
«Покупайте билеты в кино на места для поцелуев. Обязательно наденьте новогоднее настроение и все самое красивое из гардероба.
Не забудьте про любимый аромат. Наслаждайтесь друг другом»
Кроме этого, психолог предлагает каждое праздничное утро начинать с тёплого слова, благодарности или комплимента своей половине.
Дополнительно можно приятно удивить близкого человека завтраком, приготовленным и поданным в постель. Юданова замечает:
«Многие уже забыли о такой важной детали в отношениях. Это про заботу и внимание, которой так порой не хватает в силу занятости и вечной беготни».
Она также рекомендует оставлять друг другу записки с ласковыми словами и воспоминаниями о счастливых событиях, развешивая их по дому. Специалист отмечает:
«И пусть это видят ваши дети, ведь любящие друг друга родители дают чувство уверенности и опоры ребенку»
По словам Юдановой, благоприятно сказываются на близости романтические свидания, просмотр свадебных фотографий или записей, совместные обсуждения радостных эпизодов жизни и планы на будущее.
Она советует не только задуматься, но и попытаться воплотить хотя бы одно совместное решение, а также запланировать короткий отдых вдвоём, без детей.
Психолог обращает внимание, что такие поступки не связаны с эгоизмом — напротив, это забота друг о друге и о семейных отношениях. Юданова подчёркивает:
«И это не будет эгоизмом, это будет заботой о ваших отношениях. Детям нужны любящие и отдохнувшие родители».
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».