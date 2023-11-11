Не стоит вбивать гвоздь в старую яблоню: эксперт развеял самые популярные мифы садоводов

Некоторые садоводы не любят применять на грядках магазинные удобрения. Вместо этого они используют разные советы из Сети: подкармливают клубнику или огурцы молоком, а молодую рассаду поливают сахарным раствором. Далеко не все подобные процедуры на самом деле полезны для растений.

Популярные мифы в беседе с порталом «Городовой» развеял садовод, биолог и агроном Михаил Воробьев. По словам эксперта, многие народные методы откровенно бесполезны и неэффективны.

«Молоко для клубники не принесет особого вреда и пользы. Как любое органическое соединение, оно развалится до простых молекул, которые могут усвоиться и как-то повлиять на питание растения. Но никакого решающего значения это не имеет. Кроме того, от грядки появится неприятный запах. Даже гвоздь в дереве неэффективен и травматичен. Особого вреда яблоне он не нанесет, но и пользы никакой не будет. Вокруг него просто образуется пробковая ткань. Лучше обработать дерево хелатом железа по листу. Это будет более продуктивно», — объяснил специалист.

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