Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес
Эксклюзив

Не стоит вбивать гвоздь в старую яблоню: эксперт развеял самые популярные мифы садоводов

Не стоит вбивать гвоздь в старую яблоню: эксперт развеял самые популярные мифы садоводов
Эти популярные советы не принесут огороду пользу

От них никакой пользы участку.

Некоторые садоводы не любят применять на грядках магазинные удобрения. Вместо этого они используют разные советы из Сети: подкармливают клубнику или огурцы молоком, а молодую рассаду поливают сахарным раствором. Далеко не все подобные процедуры на самом деле полезны для растений.

Популярные мифы в беседе с порталом «Городовой» развеял садовод, биолог и агроном Михаил Воробьев. По словам эксперта, многие народные методы откровенно бесполезны и неэффективны.

«Молоко для клубники не принесет особого вреда и пользы. Как любое органическое соединение, оно развалится до простых молекул, которые могут усвоиться и как-то повлиять на питание растения. Но никакого решающего значения это не имеет. Кроме того, от грядки появится неприятный запах.

Даже гвоздь в дереве неэффективен и травматичен. Особого вреда яблоне он не нанесет, но и пользы никакой не будет. Вокруг него просто образуется пробковая ткань. Лучше обработать дерево хелатом железа по листу. Это будет более продуктивно», — объяснил специалист.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Сад-огород Советы эксперта Эксклюзив
11 ноября 2023 09:00
Мария Радионова
Мария Радионова
Владимир Гусаков
Владимир Гусаков
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».