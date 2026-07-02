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Не стоит жить завтрашним днём: великий философ Омар Хайям объяснил причину — мудрость, актуальная и сейчас

Опубликовано: 2 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Не стоит жить завтрашним днём: великий философ Омар Хайям объяснил причину — мудрость, актуальная и сейчас
Не стоит жить завтрашним днём: великий философ Омар Хайям объяснил причину — мудрость, актуальная и сейчас
Городовой ру
Мудрость от величайшего поэта и философа

Омар Хайям — выдающийся персидский учёный, оставивший значительный след в истории как математик, астроном и философ. Он известен не только своими научными трудами, но и поэтическим наследием, отличающимся мудростью и глубиной. В своих произведениях он затрагивает темы жизни, смерти, любви и смысла существования.

Рубаи Хайяма переведены на множество языков мира и пользуются неизменной популярностью среди различных поколений. В одном из своих четверостиший философ раскрывает ценность жизни.

Ты сегодня не властен над завтрашним днём, Твои замыслы завтра развеются сном! Ты сегодня живи, если ты не безумен. Ты — не вечен, как все в этом мире земном.

Строки подчёркивают важность сосредоточения на настоящем моменте, избегая чрезмерного погружения в прошлое или далёкое будущее. Зачастую люди склонны считать себя полными хозяевами своей судьбы, полагая, что всё находится под их контролем. Однако мир непредсказуем, и обстоятельства могут измениться в любой момент.

Третья и четвёртая строки акцентируют внимание на том, что жизнь в настоящем позволяет избежать беспокойства о грядущем. Они напоминают о неумолимом течении времени, подчёркивая необходимость ценить каждое мгновение.

Ранее мы рассказали, почему важно беречь душу.

Автор:
Ксения Давыдова
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