Не стоит жить завтрашним днём: великий философ Омар Хайям объяснил причину — мудрость, актуальная и сейчас

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Эти 2 фразы Омара Хайяма подскажут, какой будет ваша старость: стоит взять на заметку — и кардинально изменить жизнь, пока на это есть время

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