Не только «Бутылка» Новой Голландии — круглый дом Петербурга, где жила семья Пушкина

Опубликовано: 26 сентября 2025 16:15
Круглый дом Петербурга
Не только «Бутылка» Новой Голландии — круглый дом Петербурга, где жила семья Пушкина
Городовой ру

Здесь необычная архитектура соседствует с легендой о сбывающихся желаниях.

Туристы хорошо знают "Бутылку" в Новой Голландии — модное круглое здание с внутренним двором. Но у Петербурга есть ещё один круглый дом, куда реже заглядывают.

Это Дом Петровых (он же дом-кольцо, или дом Устиновых) на Фонтанке, 92. Его двор идеально круглой формы скрыт от глаз прохожих и выглядит почти театральной декорацией.

Где жила семья Пушкина

У этого дома есть и литературная страница: с 1827 по 1833 год здесь жили родители Александра Сергеевича Пушкина и его сестра— обычные квартиры с проходными комнатами стали частью семейной истории поэта.

Так обычный доходный дом стал частью пушкинской биографии.

История и архитектура

Дом построили в 1817 году. Архитектор Иосиф Шарлемань использовал необычное решение: первый этаж предназначался под каретные гаражи, поэтому планировка получила форму кольца.

Со временем "Дом-кольцо" вошёл в список памятников архитектуры федерального значения. Сегодня в его квартирах работают офисы, а сам он ждёт реставрации.

Дворик желаний

Петербуржцы уверены: встать в центр круглого двора, поднять глаза к небу и загадать желание — верный способ приблизить его исполнение. Так "Дом-кольцо" превратился не только в архитектурную редкость, но и в магическое место городской памяти.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
