Не только «Бутылка» Новой Голландии — круглый дом Петербурга, где жила семья Пушкина

Туристы хорошо знают "Бутылку" в Новой Голландии — модное круглое здание с внутренним двором. Но у Петербурга есть ещё один круглый дом, куда реже заглядывают.
Это Дом Петровых (он же дом-кольцо, или дом Устиновых) на Фонтанке, 92. Его двор идеально круглой формы скрыт от глаз прохожих и выглядит почти театральной декорацией.
Где жила семья Пушкина
У этого дома есть и литературная страница: с 1827 по 1833 год здесь жили родители Александра Сергеевича Пушкина и его сестра— обычные квартиры с проходными комнатами стали частью семейной истории поэта.
Так обычный доходный дом стал частью пушкинской биографии.
История и архитектура
Дом построили в 1817 году. Архитектор Иосиф Шарлемань использовал необычное решение: первый этаж предназначался под каретные гаражи, поэтому планировка получила форму кольца.
Со временем "Дом-кольцо" вошёл в список памятников архитектуры федерального значения. Сегодня в его квартирах работают офисы, а сам он ждёт реставрации.
Дворик желаний
Петербуржцы уверены: встать в центр круглого двора, поднять глаза к небу и загадать желание — верный способ приблизить его исполнение. Так "Дом-кольцо" превратился не только в архитектурную редкость, но и в магическое место городской памяти.