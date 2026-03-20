Не только эчпочмак: что должен непременно попробовать в Татарстане каждый турист

Татарстан - идеальное место для гастропутешествия! Особенно для туристов, уважающих мясо, тесто и картофель. Самый популярный город Республики - это, конечно, Казань. Именно здесь сосредоточены не только главные достопримечательности, но и самые знаковые рестораны и кафе, где вам обязательно предложат попробовать блюда национальной кухни. Расскажем, чем следует полакомиться в первую очередь.

Перечислим татарские блюда, которые пользуются большой популярностью у туристов в Татарстане.

Азу

Так называется рагу из говядины, картофеля, маринованных огурцов и чернослива. В разных местах состав блюда может отличаться. По вкусу - очень нежно, уютно, и в то же время пикантно.

Эчпочмак

Треугольный пирожок из тонкого пресного теста, обильно начиненный мясом, картошкой и луком. Мясо заранее не жарят, а потому оно сохраняет весь свой сок внутри - потрясающе сочная выпечка!

Кыстыбый

Представляет собой лепешку по типу лаваша, в которую заворачивают начинку - как правило, картофельную, и поджаривают. Выглядит очень аппетитно, по вкусу - невероятно вкусно!

Перемеч

Татарский пирожок, который является близким родственником нашему беляшу с мясом.

Губадия

Праздничное татарское блюдо, представляющее собой большой пирог с начинкой из риса, вареного яйца, красного сушеного творога и изюма. Один пирог такой внушительный, что специально для туристов придумали мини-вариант губадии.

Чак-чак

Побывать в Казани и не попробовать чак-чак - сродни преступлению! Так называются жареные кусочки теста, скрепленные тягучей медовой массой. Особенно придется по вкусу детям.

Баурсак

Еще одна сладость, которая выглядит как подросший чак-чак. Кусочки теста здесь не мизерного размера, а более крупные, и их не скрепляют.

Талкыш Калеве

Татарский десерт, напоминающий сладкую вату, но на основе меда и более плотную. Выглядит как сладкие шерстяные нитки, смотанные в пирамидки.

Необычные названия блюд делают их еще более загадочными и интересными. Обязательно попробуйте основные кушанья национальной кухни Татарстана при посещении этой удивительной Республики.

