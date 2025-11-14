Не только мороз: Водоканал раскрыл, что на самом деле выводит из строя сети зимой

В Санкт-Петербурге уровень грунтовых вод в большинстве районов составляет около полуметра, что приводит к увеличению объёмов грунта при замерзании в условиях низких температур.

С наступлением зимы в Петербурге постепенно понижается температура воздуха. По причине особенностей рельефа — равнинная местность и высокий уровень грунтовых вод — в холодное время года фиксируется рост числа повреждений на инженерных коммуникациях. Об этом сообщили в пресс-службе городского Водоканала.

В организации отметили: решающими обстоятельствами считаются сезонные движения почвы из-за температурных колебаний ниже нуля и снижение температуры воды в процессе транспортировки.

Как пояснили специалисты, «переход через 0» становится одной из главных причин таких нарушений. При этом глубина промерзания изменяется в зависимости от состава и влажности почвы: чем выше содержание воды в земле, тем быстрее она замерзает и расширяется.

Грунтовые воды в большинстве районов города находятся неглубоко — примерно в полуметре от поверхности. При снижении температуры земля насыщается льдом, что приводит к увеличению её объёма и увеличению давления на подземные трубопроводы.

В результате этого возрастает риск технологических аварий на водопроводных сетях.

До начала 1990-х годов в городе широко применяли трубы, изготовленные из серого чугуна. Этот материал недостаточно устойчив к сезонным движениям почвы и при чрезмерном давлении склонен к образованию трещин.

Повреждения чаще возникают, если усилия со стороны грунта превышают допустимую прочность труб.

В настоящее время в Петербурге используют современные материалы: высокопрочный чугун с округлым графитом и полиэтилен.

Они рассчитаны на повышенную устойчивость к деформациям грунта, коррозии, а также отличаются длительным сроком службы. Переход на новые технологии позволил повысить надежность городских сетей.

Ранее появлялась информация о намерении Водоканала взыскать деньги за причинённый ущерб через суд с организации, чьи действия привели к авариям и повреждениям в Выборгском районе.