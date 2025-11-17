Городовой / Город / Не только воду: в Петербурге показания тепла и горячей воды теперь принимает виртуальный помощник
Не только воду: в Петербурге показания тепла и горячей воды теперь принимает виртуальный помощник

Опубликовано: 17 ноября 2025 10:33
Ему можно задавать популярные вопросы и направлять обращения в экстренных случаях.

Жители Санкт-Петербурга получили возможность передавать сведения о расходе тепла и горячей воды через виртуального помощника по имени Веня. О запуске новой опции сообщили в пресс-службе АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Теперь пользователи могут воспользоваться Веней, чтобы за несколько шагов ввести необходимые данные.

С помощью этого помощника петербуржцы также могут узнать ответы на распространённые вопросы, найти нужные контакты служб или направить заявку, если возникла нештатная ситуация.

Все эти действия доступны без необходимости звонить или посещать офисы компаний. Такой способ экономит время и делает процесс взаимодействия проще.

Ранее сообщалось, что восемь мобильных комплексов с технологией искусственного интеллекта «Городовой» в Петербурге начали работать в особом зимнем режиме.

Автор:
Юлия Аликова
