Не только воду: в Петербурге показания тепла и горячей воды теперь принимает виртуальный помощник

Жители Санкт-Петербурга получили возможность передавать сведения о расходе тепла и горячей воды через виртуального помощника по имени Веня. О запуске новой опции сообщили в пресс-службе АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Теперь пользователи могут воспользоваться Веней, чтобы за несколько шагов ввести необходимые данные.
С помощью этого помощника петербуржцы также могут узнать ответы на распространённые вопросы, найти нужные контакты служб или направить заявку, если возникла нештатная ситуация.
Все эти действия доступны без необходимости звонить или посещать офисы компаний. Такой способ экономит время и делает процесс взаимодействия проще.
