Городовой / Город / Невидимая ловушка «эффекта Долиной»: как пенсионеры оставляют петербуржцев без миллионов на рынке жилья
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что довело Буланову до закрытия ресторана в Петербурге: певица рассказала всю правду Город
«Термобелье вместо лишнего свитера»: что носят сами стилисты в лютый холод Общество
Подготовка к Новому году в два счета: как ИИ составит план, список подарков и меню Город
«Эти периоды часто нужно подтвердить документами»: как превратить свой труд в пенсионные баллы Общество
Капкан в почтовом ящике: петербуржцам подкидывают фальшивые квитанции за коммуналку Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт

Невидимая ловушка «эффекта Долиной»: как пенсионеры оставляют петербуржцев без миллионов на рынке жилья

Опубликовано: 17 ноября 2025 12:57
Невидимая ловушка «эффекта Долиной»: как пенсионеры оставляют петербуржцев без миллионов на рынке жилья
Невидимая ловушка «эффекта Долиной»: как пенсионеры оставляют петербуржцев без миллионов на рынке жилья
Городовой ру

Специалисты бьют тревогу и призывают быть бдительными при сделках с недвижимостью.

В последние месяцы россияне все чаще сталкиваются с новой формой обмана при приобретении жилья на вторичном рынке. В центре внимания оказались случаи, когда люди преклонного возраста после продажи квартиры через некоторое время обращаются в суд с требованием признать сделку недействительной и возвращаются в своё прежнее жилище.

Эта проблема быстро приобрела общероссийский масштаб и побудила законодателей к обсуждению мер по обязательному подтверждению дееспособности пожилых продавцов недвижимости.

Такую схему эксперты считают организованной и требуют срочных изменений законодательства для защиты интересов добросовестных покупателей.

После того как певица получила обратно свою квартиру по решению суда, признавшему её потерпевшей, аналогичные судебные разбирательства участились по всей стране — специалисты называют это «эффектом Ларисы Долиной», сообщает ВГТРК.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев прокомментировал:

«Теперь это решение суда повторяется в каждом втором случае, а пенсионеры в подобных делах зачастую нужны только для формальности».

В Государственной думе и Совете Федерации уже рассматривают идеи новых законодательных норм, которые могут снизить уровень подобных махинаций на рынке жилья.

Российская гильдия риелторов отметила, что число судебных исков, связанных с оспариванием купли-продажи квартир, ежегодно увеличивается на 15–20%. Особое внимание эксперты обращают на то, что формально продавец обязан вернуть всю сумму, однако в реальной жизни сделать это зачастую невозможно.

Характерный пример таких разбирательств произошёл в Санкт-Петербурге: семья, приобрела квартиру за 13 миллионов рублей у женщины восьмидесяти лет и не сумела воспользоваться жильём.

После совершения сделки через агентство и нотариуса, как только регистрация состоялась, продавец подала заявление о мошенничестве, и её представитель начал судебную тяжбу. Арест движимого имущества сохранил прежней владелице право жить в квартире, а убытки покупателей к текущему моменту составили 14 миллионов рублей.

Судебная экспертиза показала, что пенсионерка осведомлённо симулирует растерянность. Покупатели, несмотря на выполненные формальности, не имеют возможности истребовать своё имущество. В связи с этим эксперты призывают повышать бдительность при совершении таких сделок.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью