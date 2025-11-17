Невидимая ловушка «эффекта Долиной»: как пенсионеры оставляют петербуржцев без миллионов на рынке жилья

В последние месяцы россияне все чаще сталкиваются с новой формой обмана при приобретении жилья на вторичном рынке. В центре внимания оказались случаи, когда люди преклонного возраста после продажи квартиры через некоторое время обращаются в суд с требованием признать сделку недействительной и возвращаются в своё прежнее жилище.
Эта проблема быстро приобрела общероссийский масштаб и побудила законодателей к обсуждению мер по обязательному подтверждению дееспособности пожилых продавцов недвижимости.
Такую схему эксперты считают организованной и требуют срочных изменений законодательства для защиты интересов добросовестных покупателей.
После того как певица получила обратно свою квартиру по решению суда, признавшему её потерпевшей, аналогичные судебные разбирательства участились по всей стране — специалисты называют это «эффектом Ларисы Долиной», сообщает ВГТРК.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев прокомментировал:
«Теперь это решение суда повторяется в каждом втором случае, а пенсионеры в подобных делах зачастую нужны только для формальности».
В Государственной думе и Совете Федерации уже рассматривают идеи новых законодательных норм, которые могут снизить уровень подобных махинаций на рынке жилья.
Российская гильдия риелторов отметила, что число судебных исков, связанных с оспариванием купли-продажи квартир, ежегодно увеличивается на 15–20%. Особое внимание эксперты обращают на то, что формально продавец обязан вернуть всю сумму, однако в реальной жизни сделать это зачастую невозможно.
Характерный пример таких разбирательств произошёл в Санкт-Петербурге: семья, приобрела квартиру за 13 миллионов рублей у женщины восьмидесяти лет и не сумела воспользоваться жильём.
После совершения сделки через агентство и нотариуса, как только регистрация состоялась, продавец подала заявление о мошенничестве, и её представитель начал судебную тяжбу. Арест движимого имущества сохранил прежней владелице право жить в квартире, а убытки покупателей к текущему моменту составили 14 миллионов рублей.
Судебная экспертиза показала, что пенсионерка осведомлённо симулирует растерянность. Покупатели, несмотря на выполненные формальности, не имеют возможности истребовать своё имущество. В связи с этим эксперты призывают повышать бдительность при совершении таких сделок.