«Уволят по‑новому»: Путин расширил список причин для расторжения трудовых договоров с иностранцами

Президент России Владимир Путин расширил перечень причин, по которым иностранных работников могут уволить. Соответствующее постановление появилось на на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что теперь работодатель вправе прекратить трудовые отношения с иностранцем при наличии такого требования в региональных нормативных актах, принятых на основании федерального законодательства.
До 1 марта 2026 года действуют прежние правила: уволить иностранного гражданина можно было только в соответствии с нормами, регулируемыми на федеральном уровне. К ним относятся законы, указы главы государства и решения правительства.
Документы субъектов федерации не позволяли воспользоваться самостоятельным основанием для прекращения трудового договора.
Ранее появлялась информация о намерении властей Санкт-Петербурга продлить на двенадцать месяцев запрет, действующий для мигрантов, на трудоустройство курьерами и водителями такси.