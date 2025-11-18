Городовой / Город / «Уволят по‑новому»: Путин расширил список причин для расторжения трудовых договоров с иностранцами
«Уволят по‑новому»: Путин расширил список причин для расторжения трудовых договоров с иностранцами

Опубликовано: 18 ноября 2025 09:15
Увольнение допускается в случае необходимости уменьшения числа иностранных работников в соответствии с региональными нормативными актами.

Президент России Владимир Путин расширил перечень причин, по которым иностранных работников могут уволить. Соответствующее постановление появилось на на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что теперь работодатель вправе прекратить трудовые отношения с иностранцем при наличии такого требования в региональных нормативных актах, принятых на основании федерального законодательства.

До 1 марта 2026 года действуют прежние правила: уволить иностранного гражданина можно было только в соответствии с нормами, регулируемыми на федеральном уровне. К ним относятся законы, указы главы государства и решения правительства.

Документы субъектов федерации не позволяли воспользоваться самостоятельным основанием для прекращения трудового договора.

Ранее появлялась информация о намерении властей Санкт-Петербурга продлить на двенадцать месяцев запрет, действующий для мигрантов, на трудоустройство курьерами и водителями такси.

Юлия Аликова
