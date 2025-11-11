Не в мусор, а на вторую жизнь: с начала года петербуржцы сдали 3,7 тонны старой одежды

С января текущего года жители Санкт-Петербурга принесли в специальные контейнеры на железнодорожных вокзалах города 3,7 тонны ношеной одежды. Об этом сообщили представители Октябрьской железной дороги.
Главным местом сбора оказался Московский вокзал, здесь зафиксировано 916 килограммов одежды.
На втором месте оказался Витебский вокзал, через который прошло 841 килограмм вещей. Балтийский вокзал принял 743 килограмма, Ладожский — 724 килограмма, а на Финляндском вокзале собрано 497 килограммов одежды.
После сбора весь объём отправляют в специализированный центр, где проводится сортировка.
Вещи, находящиеся в пригодном для использования состоянии, направляются на последующее употребление, а изношенные материалы уходят на переработку.
Ранее «Городовой» рассказывал, как, по мнению Влада Лисовца, 90-е изменили наш гардероб.