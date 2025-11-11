Городовой / Город / Не в мусор, а на вторую жизнь: с начала года петербуржцы сдали 3,7 тонны старой одежды
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Возможно безболезненно и без каких-либо серьезных последствий»: какие улицы Петербурга могли бы стать пешеходными Город
Петербург зажжёт Новый год: сколько город потратит на украшения к празднику Город
Секрет названия — в красках: на «Путиловской» появилось панно с историей завода Город
«Стряпчий» — не повар, а тайный служитель: как слово меняло смысл и служило царям и империи Общество
Секрет Лермонтовского проспекта в Петербурге: здание, которого там не должно было быть Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Не в мусор, а на вторую жизнь: с начала года петербуржцы сдали 3,7 тонны старой одежды

Опубликовано: 11 ноября 2025 08:44
Не в мусор, а на вторую жизнь: с начала года петербуржцы сдали 3,7 тонны старой одежды
Не в мусор, а на вторую жизнь: с начала года петербуржцы сдали 3,7 тонны старой одежды
Городовой ру

Собранные вещи направляются в специальный центр, где проводится их сортировка.

С января текущего года жители Санкт-Петербурга принесли в специальные контейнеры на железнодорожных вокзалах города 3,7 тонны ношеной одежды. Об этом сообщили представители Октябрьской железной дороги.

Главным местом сбора оказался Московский вокзал, здесь зафиксировано 916 килограммов одежды.

На втором месте оказался Витебский вокзал, через который прошло 841 килограмм вещей. Балтийский вокзал принял 743 килограмма, Ладожский — 724 килограмма, а на Финляндском вокзале собрано 497 килограммов одежды.

После сбора весь объём отправляют в специализированный центр, где проводится сортировка.

Вещи, находящиеся в пригодном для использования состоянии, направляются на последующее употребление, а изношенные материалы уходят на переработку.

Ранее «Городовой» рассказывал, как, по мнению Влада Лисовца, 90-е изменили наш гардероб.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью