Не вся мука одинакова: когда альтернатива пшеничной — необходимость, а когда — маркетинг

На полках магазинов представлены десятки видов «полезной» муки: рисовая, гречневая, кокосовая. «Городовой» решил выяснить у эксперта, действительно ли они лучше классической пшеничной и могут ли её полноценно заменить.
По словам к.м.н врача-диетолога Дарьи Русаковой, выбор муки зависит не от моды, а от конкретных целей и состояния здоровья.
Ключевое отличие — глютен. Для людей с его непереносимостью (целиакия) альтернативные виды муки — необходимость. В этом случае подойдут безглютеновые варианты: рисовая, кукурузная, кокосовая мука.
Для снижения углеводов и повышения жиров в рационе можно рассмотреть миндальную или льняную муку. Однако их калорийность значительно выше: у миндальной — около 590 ккал против 340 ккал у пшеничной.
Для простого разнообразия рациона можно использовать разные виды, например, нутовая (337 ккал) или менее калорийная рисовая (около 260 ккал). Но эксперт отмечает, что считать её низкокалорийной не стоит.
Универсальной замены пшеничной муке не существует, а её альтернативы часто слушают другим целям. Полный переход на них оправдан только по медицинским показаниям.
Для большинства людей нет необходимости «демонизировать» пшеничную муку — важно лишь не злоупотреблять изделиями из неё, как и любой другой выпечкой. Выбор должен зависеть от вашего здоровья, диетических задач и кулинарных предпочтений.