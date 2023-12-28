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Не выбрасывайте остатки вареной моркови и свеклы: пригодятся и для намазки, и для гарнира

Не выбрасывайте остатки вареной моркови и свеклы: пригодятся и для намазки, и для гарнира
Что можно приготовить из остатков вареной моркови и свеклы

Гости оценят ваши старания.

После приготовления селедки под шубой у хозяек нередко остаются вареные морковь и свекла. И они могут неделями лежать в холодильнике, дожидаясь своего часа.

Однако из овощей тут же за пару минут можно сделать как сытную намазку, так и гарнир. В первом случае нужно лишь натереть их на терке и смешать с чесноком, сыром и майонезом.

Для горячего нарезанные кубиком морковь и свеклу обжаривают на сковороде с растительным маслом. И получается идеальная легкая добавка к мясу, пишет Baby Blog.

Источник фото: Photo by Farhad Ibrahimzade on Unsplash

Общество Кулинария Рецепты Праздники
28 декабря 2023 10:00
Мария Саблина
Мария Саблина
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