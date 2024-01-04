Не стоит кормить птиц зимой этими продуктами: только навредите пернатым

Зимой многие люди подкармливают птиц. И для этого часто используют залежавшийся хлеб, крупы и другие продукты. Но не все из них одинаково полезны для пернатых.

Например, не стоит использовать пшено. Оно имеет скудный состав и быстро окисляется, а потому плохо скажется на самочувствии птиц.

То же самое касается манки, фасоли, гречки и риса. Птицы не смогут переварить сухие зерна, но разбухшие для них не менее вредны, особенно для мелких пташек.

Наибольшую опасность представляют любые мучные изделия, начиная от сухариков и заканчивая свежей сдобой. Сахар, консерванты и соль отравляют организм пернатых.

Оптимальным вариантом считаются подсолнечные семечки. Они подходят для всех видов птиц и стоят недорого. Поэтому если хотите помочь пернатым перенести холода, используйте этот продукт, советует Дзен-канал «Ваше хозяйство».

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