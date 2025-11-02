Не женитесь в эти дни: приметы считают их «несчастливыми» для свадьбы и семейного счастья

Нумеролог поделилась советами о датах, которые, по её мнению, не подходят для проведения свадебной церемонии.

Эксперт в области нумерологии Нана Сивак считает, что дата регистрации брака способна влиять на всю совместную жизнь пары. Она выделяет числа месяца, которые могут создавать особые условия для супругов и задавать определённое направление для их будущего.

Наиболее благоприятный выбор даты свадьбы, по мнению нумеролога, выпадает на 4, 13, 22 или 31 число месяца. Такие союзы строятся на взаимной поддержке и возможностях для личного роста, а жизнь вдвоём для этих пар никогда не становится однообразной.

"Парам с этой энергетикой никогда не бывает скучно вместе",

— говорит нумеролог в беседе с LIFE.

Неблагоприятными днями для свадьбы называют 1, 10, 19 и 28 числа. Для этих союзов характерны частые перемены: партнёры могут сталкиваться с чередованием сложных и спокойных периодов, а разногласия возникают из-за стремления каждого к лидерству.

Нумеролог предупреждает о необходимости терпения и поиска компромиссов.

Если молодожёны выбирают 2, 11, 20 или 29 число, такая дата помогает создать крепкий союз с заботой друг о друге, несмотря на любые жизненные испытания.

Тем, кто назначил свадебное торжество на 3, 12, 21 или 30 число, стоит позаботиться о чётких договорённостях с самого начала совместной жизни. Хотя взаимное чувство сможет пронести пару сквозь годы, дополнительные правила помогут укрепить союз.

Пары, чья свадьба состоялась 5, 14 или 23 числа, могут испытать сложности в первое время совместной жизни. Сивак отмечает, что ссоры чаще случаются в начале, но если супруги преодолеют этот этап, их ждёт крепкая и долгая семья.

Брак, заключённый 6, 15 или 24 числа, особенно подходит для тех, кто видит свою главную цель в создании домашнего уюта и воспитании детей. Нана Сивак подчёркивает, что в таких семьях каждый может иметь личное пространство, сохраняя при этом приоритет семьи.

Яркая и насыщенная совместная жизнь ожидает тех, кто выбрал для церемонии 7, 16 или 25 число. Супруги, по словам Сивак, поддерживают друг друга и легко идут на новые открытия вместе, что усиливает их близость со временем.

Даты 8, 17 и 26 числа формируют отношения, построенные на умении прощать и поддерживать, причём случаи развода среди этих пар редки.

Менее простым выбором будет дата свадьбы на 9, 18 или 27 число.

"Семейная жизнь в таких парах складывается довольно сложно. Между партнёрами часто появляется отчуждённость, и в какой-то момент каждый из них начинает жить своей жизнью, даже если брак формально сохраняется",

— прокомментировала Нана Сивак.