Недостроенный гигант под Петербургом: зачем здесь охраняют космическую башню, которая так и не заработала

На окраине Соснового Бора есть сооружение, которое трудно принять за обычную "заброшку". БУС "Вертикаль" задумывался как уникальный стенд для испытаний крупногабаритной космической оптики.
Здесь хотели проверять приборы масштаба тех, что работают на телескопе "Хаббл". В 1980-е проект был на подъёме, но перестройка оборвала финансирование — и строительство остановилось.
Гигант, который так и не заработал
От комплекса осталась огромная территория бывшего ГОИ площадью более 400 гектаров. На ней — корпуса, цехи, остатки рельсовых путей, даже разобранный МИГ-19, использовавшийся в экспериментах с рассеиванием светового потока.
Но главное внимание притягивает башня БУС "Вертикаль": около 80 метров высоты, пустые «капсулы» для лазерных установок и перекрытия, рассчитанные на тяжёлую научную технику.
Это впечатляющий, но недостроенный памятник эпохе, когда страна собиралась осваивать космос иначе, чем сегодня.
Место, куда просто добраться — и сложно попасть
Парадокс комплекса в том, что он открыт взгляду, но закрыт доступу. Добраться сюда можно за пару часов от Петербурга: через Кронштадт на автомобиле или автобусом № 401 от метро "Автово". Но дальше путь упирается в охрану и таблички "Стой! Стреляют!".
Территория режимная: патрули с собаками, редкие учения, присутствие службы безопасности. Любители заброшенных объектов пытаются проникнуть сюда всё равно, рискуя встретить не только охрану, но и диких животных, которых в лесу вокруг хватает.
Памятник несделанному
БУС "Вертикаль" — это не столько про разруху, сколько про масштаб несбывшейся задумки. Башня стоит пустая, но её назначение легко угадывается: здесь должен был начаться путь приборов в космос, но вместо этого объект стал тихим символом того, что не успели завершить.
Сегодня комплекс закрыт, но его присутствие в ландшафте напоминает о времени, когда в Сосновом Бору готовили технологии, рассчитанные на внеземные условия.