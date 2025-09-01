Потенциальный «брак»: почему iPhone могут начать массово возвращать в магазины

Теперь при покупке iPhone или любого смартфона в России, важно обратить внимание, можно ли на него установить RuStore.

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый закон, который меняет правила игры для всех, кто покупает смартфоны.

Если на устройство нельзя установить отечественный магазин приложений RuStore, такой гаджет будет считаться «бракованным».

Покупатели смогут вернуть смартфон в магазин и получить деньги обратно.

Что это за RuStore и почему он так важен?

RuStore — это российский магазин приложений, созданный для того, чтобы обеспечить доступ к отечественным программам и сервисам.

Власти считают, что наличие свободного доступа к RuStore — это вопрос защиты информационной безопасности страны и технологической независимости.

После нескольких лет ограничений и блокировок ряда зарубежных сервисов необходимость в таком магазине стала особенно актуальной.

Почему пострадает iPhone?

Основная проблема для Apple в том, что iPhone и iPad не поддерживают RuStore в привычном виде. Этот магазин не имеет возможности свободно установить и использовать его без ограничений.

А установка магазина теперь стала обязательным требованием для всех смартфонов, официально продаваемых в России, пишет ТАСС.

Из-за этого iPhone автоматически попадает в категорию «некачественных товаров». И при покупке такого гаджета россиянин сможет его вернуть, если продавец не обеспечил возможность установки RuStore.

Что это значит для рынка и производителей?

На рынке изменится баланс. Android-смартфоны, которые обычно уже имеют RuStore или позволяют его легко установить, считаются «годными». А вот iPhone теперь — это потенциальный «брак».

Это серьезный вызов для Apple, которой придется либо адаптироваться, либо потерять часть российского рынка. После введения нового правила многие решили, что с техникой Apple можно прощаться.

Однако продавцы решили продавать гаджеты с пометкой «бракованный».