Городовой / Город / Неожиданная щедрость Апраксина двора: помещения достанутся новым арендаторам с большой скидкой
Неожиданная щедрость Апраксина двора: помещения достанутся новым арендаторам с большой скидкой

Опубликовано: 29 ноября 2025 13:57
На торги выставили объекты Апраксина двора по рекордно сниженной цене.

В центре Петербурга полностью завершено освобождение территории Апраксина двора от лиц, занимавшихся торговлей без оформления разрешений. Помещения привели в порядок, и теперь ведётся подготовка к их сдаче долгосрочным пользователям. Этот шаг стал результатом масштабной очистки территории и выходит на первый план в реформировании исторического объекта.

Двадцать пять корпусов Апраксина двора сегодня принадлежат городу, а управление ими поручено профильной городской службе. Немалая часть зданий находится в смешанной собственности, что отмечают городские власти. Для обеспечения безопасности и прозрачности работы на всей территории были установлены более 50 камер наблюдения.

Директор городской службы инвентаризации Вероника Бабаева рассказала, что помещения выставляются на аренду через аукцион. "Город, в том числе при участии нашего учреждения, предлагает объекты на торгах", — уточнила Бабаева. Ближайший аукцион намечен на 5 декабря.

В перечне лотов — девять помещений от 115 до 707 квадратных метров. Начальная стоимость снижена повторно — теперь цена уменьшена на 25%. Это отмечается как рекордный дисконт для этого объекта.

В задачи городских властей входит улучшение и развитие использования принадлежащей городу недвижимости. Пользователи арендуемых площадей уже замечают, что условия в комплексе постепенно становятся более современными и удобными.

Автор:
Юлия Аликова
Город
