Неожиданная трагедия: почему зимняя забава для двух подруг обернулась фатальной встречей с автомобилем под Новгородом?

В Новгородской области две молодые женщины, катавшиеся на тюбинге, который был закреплён за автомобилем, погибли после столкновения с легковым транспортным средством отечественного производства. Как сообщили представители регионального отдела Госавтоинспекции, травмы оказались смертельными.
По сведениям органов, за рулём автомобиля ВАЗ-2114 находился молодой человек. Во время буксировки тюбинга с двумя пассажирками произошло столкновение с ВАЗ-2112, двигавшимся навстречу.
«Молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2114, осуществлял буксировку тюбинга, на котором находились два человека. Во время буксировки тюбинг совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2112», — указано в заявлении.
Правоохранители начали проверку обстоятельств происшествия. Все детали трагедии уточняются и проверяются специалистами.
