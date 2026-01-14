Неожиданные жертвы: почему теперь аферисты охотятся за безработными и должниками

В России отмечается увеличение числа мошеннических действий, направленных на граждан с финансовыми обязательствами и тех, кто ищет работу. Михаил Тимаев, руководитель отдела технической поддержки компании IT TASK, пояснил, что злоумышленники сосредотачиваются именно на этих двух категориях населения. Он отметил:

«Мы наблюдаем рост мошеннических атак, направленных на две конкретные аудитории — людей с кредитными обязательствами и задолженностями, а также соискателей, находящихся в активном поиске работы. В обоих случаях мошенники действуют по отработанным схемам, которые за последнее время масштабировались».

Для людей, имеющих кредиты, долги или просрочки, аферисты всё чаще выдают себя за сотрудников банков, коллекторских структур или даже за судебных приставов. Отличительной чертой новых схем стало активное использование реальных сведений о потерпевших. Преступники получают такие данные благодаря утечкам и открытым базам, поэтому они называют настоящие суммы задолженностей, наименования организаций и персональные сведения.

К началу года обычно становится больше тех, кто ищет трудоустройство, а работодатели активизируют набор. Этим моментом часто пользуются обманщики, которые притворяются специалистами по персоналу и сотрудниками служб безопасности компаний. Они просят соискателей заполнить анкеты, пройти фиктивные проверки, выполнить небольшие задания или зарегистрироваться на внутренних платформах.

В результате такие кандидаты могут сами передать свои личные сведения, подтверждающие коды или установить подозрительные приложения по просьбе незнакомых людей. Особую уязвимость показывают новички на рынке труда, для которых подобные процедуры нередко кажутся обычной частью устройства на работу. Эксперт подчёркивает, что злоумышленники используют доверчивость людей, не имеющих опыта в подобных вопросах.

