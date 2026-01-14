Неожиданный дефицит: почему россияне массово сметают компьютерные накопители с полок

С середины 2025 года отмечается острый недостаток накопителей данных для компьютеров и серверов в России, включая как твердотельные, так и магнитные устройства. Основная причина связана с резким увеличением спроса на комплектующие для систем искусственного интеллекта, что спровоцировало многократный рост цен на подобную продукцию по всему миру. Такая ситуация оказала влияние на отечественные компании и международные поставки.
Как пояснил ведущий эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин, массовое развитие решений на базе искусственного интеллекта вызвало нехватку оборудования, необходимого для обычных вычислительных систем. Рост стоимости накопителей привёл к удорожанию конечных устройств. По его словам, уже с конца прошлого года компьютеры и ноутбуки стали обходиться потребителям дороже примерно на 10%.
Производитель Fplus сообщил о стремительном росте стоимости накопителей всех типов во втором полугодии 2025 года. Особенно серьёзный скачок произошёл в сегменте твердотельных решений, где цены выросли значительнее всего. Одновременно выпуск бытовых жёстких дисков уменьшился, так как предприятия сосредоточились на заказах от корпоративных клиентов, приносящих большую прибыль, что усугубило нехватку устройств для обычных пользователей.
Перечислим изменения по стоимости техники:
- С конца 2024 года — увеличение цены персональных компьютеров и ноутбуков примерно на 10%.
- По прогнозам, к 2026 году возможен скачок цен на указанные устройства ещё на 40%.
