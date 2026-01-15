Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой

Вечером 14 января женщина, проживающая на Боровой улице, обнаружила в своей квартире разбитые оконные стекла и крупный кусок льда на подоконнике. Как рассказала пенсионерка Любовь Игнатенко, стекла были повреждены в момент очистки крыши от наледи. Она отметила, что жители дома не были заранее предупреждены о проведении работ.
После случившегося она попыталась обратиться за помощью в аварийную службу. Однако, по словам Игнатенко, сотрудники сообщили, что рабочий день завершён и принять меры не смогут.
— Это какой-то кошмар!.. Звоню, говорят: «Всё, рабочий день закончился». Ничем помочь не могут, — сказала Игнатенко.
Пенсионерке пообещали перезвонить только в четверг, а тем временем наступает холодная ночь. Женщина беспокоится за свою внучку шести лет.
— А у меня внучка шести лет. Придется спать в пальто, — добавила она.
По её словам, подобная ситуация уже случалась раньше. Женщина выразила недовольство тем, что никакие профилактические меры не были приняты и жильцы вновь столкнулись с такой проблемой.
