Городовой / Город / Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мне сказали: «Ты не шаришь за хард-скиллы», а я спросил прямо — и получил уважение: вот как надо вести себя на диалоге с молодыми коллегами Общество
Овсянка на английский лад: сам Баскервиль бы не оторвался — простейший рецепт Полезное
Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка Общество
Повар назвал меня дуралеем, узнав, что я запекаю мясо с майонезом: зарекся готовить этот яд Полезное
ФАС нагрянет к овощным магнатам: кто задерет цены на огурцы и помидоры? Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой

Опубликовано: 15 января 2026 17:00
 Проверено редакцией
Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой
Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой
Городовой ру

В квартире проживает женщина 64 лет и ее внучка шести лет.

Вечером 14 января женщина, проживающая на Боровой улице, обнаружила в своей квартире разбитые оконные стекла и крупный кусок льда на подоконнике. Как рассказала пенсионерка Любовь Игнатенко, стекла были повреждены в момент очистки крыши от наледи. Она отметила, что жители дома не были заранее предупреждены о проведении работ.

После случившегося она попыталась обратиться за помощью в аварийную службу. Однако, по словам Игнатенко, сотрудники сообщили, что рабочий день завершён и принять меры не смогут.

— Это какой-то кошмар!.. Звоню, говорят: «Всё, рабочий день закончился». Ничем помочь не могут, — сказала Игнатенко.

Пенсионерке пообещали перезвонить только в четверг, а тем временем наступает холодная ночь. Женщина беспокоится за свою внучку шести лет.

— А у меня внучка шести лет. Придется спать в пальто, — добавила она.

По её словам, подобная ситуация уже случалась раньше. Женщина выразила недовольство тем, что никакие профилактические меры не были приняты и жильцы вновь столкнулись с такой проблемой.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью